В Сумах патрульные помогли водителю грузовика Прибыв на место происшествия, инспекторы обнаружили грузовик IVECO с прицепом, водитель которого, двигаясь вверх на крутом подъеме, не справился с управлением и съехал на заснеженную обочину.

Самостоятельно выехать из снежного плена водитель не мог. Движение для других транспортных средств было парализовано. На место происшествия прибыли и сотрудники сектора безопасности дорожного движения УПП в городе Сумы.

Полицейские остановили автомобиль КамАЗ, водитель которого согласился помочь.

Пока инспекторы регулировали дорожное движения, водитель КамАЗа с помощью буксировочного троса вытащил грузовик.

Движение было восстановлено, а благодарный гражданин поблагодарил своих спасателей за помощь и человечность.