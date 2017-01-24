В Сумах патрульные помогли водителю грузовика

Самостоятельно выехать из снежного плена водитель не мог. Движение для других транспортных средств было парализовано. На место происшествия прибыли и сотрудники сектора безопасности дорожного движения УПП в городе Сумы.
Полицейские остановили автомобиль КамАЗ, водитель которого согласился помочь.
Пока инспекторы регулировали дорожное движения, водитель КамАЗа с помощью буксировочного троса вытащил грузовик.
Движение было восстановлено, а благодарный гражданин поблагодарил своих спасателей за помощь и человечность.
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