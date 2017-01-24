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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 13:56382

В Сумах патрульные помогли водителю грузовика

Прибыв на место происшествия, инспекторы обнаружили грузовик IVECO с прицепом, водитель которого, двигаясь вверх на крутом подъеме, не справился с управлением и съехал на заснеженную обочину.

Самостоятельно выехать из снежного плена водитель не мог. Движение для других транспортных средств было парализовано. На место происшествия прибыли и сотрудники сектора безопасности дорожного движения УПП в городе Сумы.

Полицейские остановили автомобиль КамАЗ, водитель которого  согласился помочь.

Пока инспекторы регулировали дорожное движения, водитель КамАЗа с помощью буксировочного троса вытащил грузовик.

Движение было восстановлено, а благодарный гражданин поблагодарил своих спасателей за помощь и человечность.

Право Патрульная полиция
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