Сумской горсовет соберется 22 февраля 22 февраля состоится очередная сессия Сумского городского совета.

О ее созыве говорится в соответствующем распоряжении городского головы. Депутаты соберутся в в 9:00 в сессионном зале Дома советов (пл. Независимости, 2).

Мэр предлагает главным вопросом повестки дня рассмотреть отчет о выполнении городского бюджета 2016 года.

Кроме этого, на рассмотрение народных избранников вносится ряд проектов решений по выполнению городских программ:

О ходе выполнения Программы экономического и социального развития города Сумы на 2016 год, утвержденной решением Сумского городского совета от 24.12.2015 № 144-МГ (с изменениями) по итогам 2016 года.

О ходе выполнения решения Сумского городского совета от 24.12.2015 № 148-МР «Об утверждении городской программы «Город Сумы - территория добра и милосердия» на 2016-2018 годы» за 2016 год.

О ходе выполнения решения Сумского городского совета от 02.12.2015 № 27-МГ «Об утверждении программы организации деятельности глав квартальных комитетов кварталов частного сектора города Сумы и финансовое обеспечение их работы на 2016-2018 годы и Положение о материальном поощрении и премировании глав квартальных комитетов частного сектора города Сумы».

О ходе выполнения решения Сумского городского совета от 26.12.2014 № 3914-МР «Об утверждении Комплексной целевой программы реформирования и развития жилищно-коммунального хозяйства города Сумы на 2015-2017 годы».

Депутаты также рассмотрят вопросы коммунальной собственности и приватизации, земельных отношений и отчет о расходовании средств резервного фонда городского бюджета.

Согласно Регламенту работы Сумского городского совета 7 созыва, все проекты решений, которые вносятся в повестку дня, должны пройти предварительное обсуждение в депутатских постоянных комиссиях, а за неделю до сессии - на согласительном совете председателей комиссий и фракций.

С проектами решений и повестки дня можно ознакомиться на информпортале Сумского городского совета по этой ссылке.

Напомним, 25 января состоялась ХХ сессия Сумского городского совета 7 созыва.