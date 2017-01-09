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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:461

Сумчан призывают не оставлять авто на дорогах

Гидрометцентр предупреждает, что в ближайшие два дня будут снегопады, местами дождь и туман.

С самого утра мэр Сум Александр Лысенко дал поручение вовремя чистить и посыпать дороги и тротуары.

Об этом говорится на его странице в фейсбуке.

«Думаю, что особых проблем не возникнет, однако в очередной раз обращаюсь к владельцам автомобилей - не оставляйте, пожалуйста, машины на обочинах дорог! Качество очистки дорог заметно увеличивается, если выполнить эту мелочь», - говорится в сообщении.

Общество Уборка снега
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