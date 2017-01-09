Сумчан призывают не оставлять авто на дорогах Гидрометцентр предупреждает, что в ближайшие два дня будут снегопады, местами дождь и туман.

С самого утра мэр Сум Александр Лысенко дал поручение вовремя чистить и посыпать дороги и тротуары.

Об этом говорится на его странице в фейсбуке.

«Думаю, что особых проблем не возникнет, однако в очередной раз обращаюсь к владельцам автомобилей - не оставляйте, пожалуйста, машины на обочинах дорог! Качество очистки дорог заметно увеличивается, если выполнить эту мелочь», - говорится в сообщении.