Сумчан призывают не оставлять авто на дорогах

С самого утра мэр Сум Александр Лысенко дал поручение вовремя чистить и посыпать дороги и тротуары.
Об этом говорится на его странице в фейсбуке.
«Думаю, что особых проблем не возникнет, однако в очередной раз обращаюсь к владельцам автомобилей - не оставляйте, пожалуйста, машины на обочинах дорог! Качество очистки дорог заметно увеличивается, если выполнить эту мелочь», - говорится в сообщении.
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