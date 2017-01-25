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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:501036

Под Сумами столкнулись маршрутка с фурой

3 февраля около 17.50 в Степановке Сумского района произошло ДТП с участием пригородного автобуса.

Как сообщили в отделе коммуникаций полиции Сумщины, 41-летний водитель автомобиля DAF, выехав на встречную полосу, допустил столкновение с рейсовым автобусом «Рута», следовавшим по маршруту «Подлесновка- Сумы».

Две пассажирки автобуса получили серьезные травмы, с которыми были доставлены в областную клиническую больницу. Еще одна пассажирка после осмотра была отпущена домой.

У водителей были отобраны пробы на содержание алкоголя в крови. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 268 Уголовного кодекса Украины, которым занимается Сумской райотдел полиции. 

Право Дтп
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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