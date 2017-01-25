Под Сумами столкнулись маршрутка с фурой

Как сообщили в отделе коммуникаций полиции Сумщины, 41-летний водитель автомобиля DAF, выехав на встречную полосу, допустил столкновение с рейсовым автобусом «Рута», следовавшим по маршруту «Подлесновка- Сумы».
Две пассажирки автобуса получили серьезные травмы, с которыми были доставлены в областную клиническую больницу. Еще одна пассажирка после осмотра была отпущена домой.
У водителей были отобраны пробы на содержание алкоголя в крови. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 268 Уголовного кодекса Украины, которым занимается Сумской райотдел полиции.
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