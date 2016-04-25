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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:35267

В Шостке и Конотопе младшеклассники сидят дома

В связи с морозами в Конотопе и Шостке отменили занятия для учеников 1-4 классов местных школ.

В связи с сильным похолоданием, 6 февраля городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение приостановить занятия в 1-4 классах школ, если температура воздуха на улице опустится ниже -20 градусов. Если столбик термометра опуститься ниже 24 градусов, занятия приостановят для всех классов школ, сообщает shostka.info.

Как сообщила начальник городского управления образования Наталия Сергейко, сегодня, 8 февраля, в связи с похолоданием, уже отменены занятия для школьников младших классов. Ученики средней и старшей школы пока на занятиях.

То же касается и конотопчан, пишет Голос Конотопа. В связи с понижением температуры воздуха ниже -20 градусов учебный процесс для учеников 1-4 классов в школах города 8 февраля отменяется. Об этом с самого утра сообщила на своей странице в Fasebook начальник отдела образования Конотопского городского совета Ольга Беспалая.

Температура сегодня утром достигла критической для учебного процесса отметки -20 градусов. Так ученики младшего звена сегодня остаются дома. Вынужденные выходные для школьников 5-11 классов будут объявлены в случае снижения температуры до отметки -24 градуса и ниже.

В Сумах с утра было -22, но занятия продолжаются для всех школьников.

Общество Отмена занятий Школа
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