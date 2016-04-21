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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:26317

Сумской суд отпустил подозреваемого в похищении в столицу

Прокуратура Cумщины готовит апелляционную жалобу на решение суда об избрании меры пресечения подозреваемому в организации похищения местного предпринимателя.

7 февраля 2017 года решением суда подозреваемому в похищении бизнесмена Сергея Белослюдцева и вымогательстве выкупа избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста по месту регистрации в г. Киев с ношением электронного средства контроля, ходатайство прокуратуры о заключении под стражу без права внесения залога отклонено. Прокуратура категорически не согласна с таким решением и уже готовит апелляционную жалобу.

Напоминаем, что 5 февраля 2017 года бывший бизнес-партнер похищенного задержан в аэропорту «Борисполь» при попытке вылета в одну из азиатских стран. Задержанному сообщено о подозрении в организации похищения человека, совершенного группой лиц по предварительному сговору, и в вымогательстве, что нанесло ущерб потерпевшему в особо крупном размере. Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 146 и ч. 4 ст. 189 УК Украины, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Домашний арест Похищение Сергей Белосюдцев
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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