Сумской суд отпустил подозреваемого в похищении в столицу

7 февраля 2017 года решением суда подозреваемому в похищении бизнесмена Сергея Белослюдцева и вымогательстве выкупа избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста по месту регистрации в г. Киев с ношением электронного средства контроля, ходатайство прокуратуры о заключении под стражу без права внесения залога отклонено. Прокуратура категорически не согласна с таким решением и уже готовит апелляционную жалобу.
Напоминаем, что 5 февраля 2017 года бывший бизнес-партнер похищенного задержан в аэропорту «Борисполь» при попытке вылета в одну из азиатских стран. Задержанному сообщено о подозрении в организации похищения человека, совершенного группой лиц по предварительному сговору, и в вымогательстве, что нанесло ущерб потерпевшему в особо крупном размере. Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 146 и ч. 4 ст. 189 УК Украины, сообщает пресс-служба прокуратуры области.
Прокуратурой области задержан подозреваемый в организации похищения Сергея Белослюдцева....
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