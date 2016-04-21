Сумской суд отпустил подозреваемого в похищении в столицу Прокуратура Cумщины готовит апелляционную жалобу на решение суда об избрании меры пресечения подозреваемому в организации похищения местного предпринимателя.

7 февраля 2017 года решением суда подозреваемому в похищении бизнесмена Сергея Белослюдцева и вымогательстве выкупа избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста по месту регистрации в г. Киев с ношением электронного средства контроля, ходатайство прокуратуры о заключении под стражу без права внесения залога отклонено. Прокуратура категорически не согласна с таким решением и уже готовит апелляционную жалобу.

Напоминаем, что 5 февраля 2017 года бывший бизнес-партнер похищенного задержан в аэропорту «Борисполь» при попытке вылета в одну из азиатских стран. Задержанному сообщено о подозрении в организации похищения человека, совершенного группой лиц по предварительному сговору, и в вымогательстве, что нанесло ущерб потерпевшему в особо крупном размере. Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 146 и ч. 4 ст. 189 УК Украины, сообщает пресс-служба прокуратуры области.