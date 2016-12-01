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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:3043

Полиция Сум разыскивает сбежавшего трудного подростка

Полиция города Сумы разыскивает тринадцатилетнего подростка, который вчера утром покинул центр социально-психологической реабилитации детей области и до настоящего времени не вернулся.

Сумским отделом полиции разыскивается воспитанник Сумского центра социально - психологической реабилитации детей области несовершеннолетний Рыженков Анатолий Викторович, 21.03.2003 г.р., уроженец Путивльского р-на, с. Бунякино, ученик 8-го Б класса школы № 22 г. Сумы. Подросток утром 8 февраля ушел из Сумского центра социально - психологической реабилитации детей области, который расположен по адресу: г. Сумы, ул. Ковпака 37, и направился к средней школе №22, расположенной по адресу: г. Сумы, ул. Ковпака, 57 и до настоящего времени не вернулся. Ученики видели подростка утром возле школы, но на занятиях в классе он отсутствовал. В настоящее время местонахождение 13-летнего ребенка неизвестно.

Приметы Рыженкова А.В.: рост 157 см, вес 50 кг, худощавый, лицо продолговатое, нос широкий, губы пухлые, глаза карие, брови густые, волосы темные.

Был одет: в красные джинсы, темно-серую короткую куртку (пуховик), черные ботинки, черную шапку, при себе имел рюкзак через плечо.

Уважаемые граждане! Если вам известно местонахождение и обстоятельства исчезновения этого несовершеннолетнего, просьба срочно сообщить в полицию по телефонам: 066-146-81-35, 050-407-31-02 или 102, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Розыск
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