Полиция Сум разыскивает сбежавшего трудного подростка

Сумским отделом полиции разыскивается воспитанник Сумского центра социально - психологической реабилитации детей области несовершеннолетний Рыженков Анатолий Викторович, 21.03.2003 г.р., уроженец Путивльского р-на, с. Бунякино, ученик 8-го Б класса школы № 22 г. Сумы. Подросток утром 8 февраля ушел из Сумского центра социально - психологической реабилитации детей области, который расположен по адресу: г. Сумы, ул. Ковпака 37, и направился к средней школе №22, расположенной по адресу: г. Сумы, ул. Ковпака, 57 и до настоящего времени не вернулся. Ученики видели подростка утром возле школы, но на занятиях в классе он отсутствовал. В настоящее время местонахождение 13-летнего ребенка неизвестно.
Приметы Рыженкова А.В.: рост 157 см, вес 50 кг, худощавый, лицо продолговатое, нос широкий, губы пухлые, глаза карие, брови густые, волосы темные.
Был одет: в красные джинсы, темно-серую короткую куртку (пуховик), черные ботинки, черную шапку, при себе имел рюкзак через плечо.
Уважаемые граждане! Если вам известно местонахождение и обстоятельства исчезновения этого несовершеннолетнего, просьба срочно сообщить в полицию по телефонам: 066-146-81-35, 050-407-31-02 или 102, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
Работники Сумского районного отдела полиции разыскивают без вести пропавшего жителя с. Локня Сумского района Яценко Владимира Дмитриевича, 1970 года рождения,...
Напомним, что Илья Леонидович Цыганок третьего июня этого года на своем автомобиле «Нива» (государственный номер ВМ 1650 ВЕ) выехал на...
Роменские полицейские устанавливают местонахождение без вести пропавшего Назаренко Дмитрия Николаевича, 1999 года рождения, который в конце сентября этого года ушел...
Прокуратурой направлено документы в Укрбюро Интерпола об объявлении управляющего санацией ПАО «Сумыхимпром» в международный розыск....
В Сумах двух женщин 41 и 32 лет разыскивают сотрудники криминальной полиции отдела борьбы с преступлениями, связанные с торговлей людьми....