Сумские хоккеистки вышли в полуфинал Мировой лиги

Сборная Украины, полностью составленная из воспитанниц сумского хоккея, встречалась со сборной Чехии. Единственный гол в матче забила за наших Евгения Мороз на 50-ой минуте.
В других матчах шотландки обыграли россиянок 2:1, а испанки разгромили сборную Ганы 7:0. Победители встретятся в субботу в полуфинале. Соперник нашей команды определится в матче Польша – Турция.
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