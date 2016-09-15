Сумские хоккеистки вышли в полуфинал Мировой лиги Сегодня, 9 февраля, в Валенсии проходят четвертьфинальные игры второго раунда Мировой лиги по хоккею на траве среди женских команд.

Сборная Украины, полностью составленная из воспитанниц сумского хоккея, встречалась со сборной Чехии. Единственный гол в матче забила за наших Евгения Мороз на 50-ой минуте.

В других матчах шотландки обыграли россиянок 2:1, а испанки разгромили сборную Ганы 7:0. Победители встретятся в субботу в полуфинале. Соперник нашей команды определится в матче Польша – Турция.