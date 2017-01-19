Молдованин нелегально вез из России компьютерное оборудование Сегодня, 10 февраля, в железнодорожном пункте контроля «Хутор-Михайловский» пограничники Сумского отряда совместно с работниками таможни обнаружили скрытые товары народного потребления в поезде.

В ходе проверки одного из пассажирских вагонов поезда «Москва - Кишинев» общая обзорная группа обнаружила в яме для белья ящики с 15 адаптерами к зарядным устройствам. Товар перевозил проводник этого поезда, 59-летний гражданин Молдовы. Обнаруженный товар изъят сотрудниками таможни в установленном порядке. На правонарушителя составлены соответствующие административные материалы.