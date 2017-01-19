Молдованин нелегально вез из России компьютерное оборудование

В ходе проверки одного из пассажирских вагонов поезда «Москва - Кишинев» общая обзорная группа обнаружила в яме для белья ящики с 15 адаптерами к зарядным устройствам. Товар перевозил проводник этого поезда, 59-летний гражданин Молдовы.
Обнаруженный товар изъят сотрудниками таможни в установленном порядке. На правонарушителя составлены соответствующие административные материалы.
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