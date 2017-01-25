Сумскому "Укртелекому" кинули "тридцать серебренников" В Сумах прошла акция протеста против сотрудничества ПАО "Укртелеком" со "Сбербанком России"

Разбросанные листовки и гильзы с мелочью у входа в "Укртелеком"

10 февраля возле Сумской областной дирекции ПАО «Укртелеком» сумские активисты провели акцию протеста. Со слов организаторов акция имеет цель защитить права работников «Укртелекома», которые вынуждены заключать договоры с банком государства-агрессора.Поводом для акции стало увольнение активистки Дарьи Балаценко, которая отказалась заключать договор на получение заработной платы в "Сбербанке России". И хотя она уволилась из «Укртелекома» по соглашению сторон, на предприятии продолжают работать сотни работников, которые вынуждены сотрудничать с банком.

Уволенная сотрудница "Укртелеком" Дарья Балаценко

К протестующим вышел директор Сумского филиала ОАО «Укртелеком» Вячеслав Маринич и высказал свою точку зрения на конфликт.

Участники акции раздавали листовки с призывом «Забери гроші не фінансуй окупанта». В заключение протеста активисты расклеили листовки на банкомате "Сбербанка России", и дверях дирекции укртелекома и рассыпали перед входом мелочь, которая символизировала тридцать серебренников и отстрелянные гильзы, которые со слов пикетчиков, будут напоминать, что «Укртелеком» до сих пор сотрудничает с врагом.