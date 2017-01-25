Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:2024

В Сумах мошенник обманул молодую мамочку

8 февраля, около 18 часов, экипаж патрульных получил сообщение о помощи на улице Воскресенской.

На месте происшествия заявительница пояснила, что разместила в интернете сообщение о продаже детской коляски. Несколько дней назад к ней позвонил неизвестный, который сообщил, что желает приобрести указанный предмет. Он рассказал, что ему надо знать полный номер карты, дату действия и CVV-код карты на которую он будет переводить средства. Женщина предоставила все необходимые ему данные.

В среду, когда ей пришел перевод средств на содержание детей, эти средства сразу исчезли с карты.

Сейчас по данному факту проводится проверка.

Право Мошенничество
view counter

По тематике

Вчера 09:39

За сутки полиция Сумщины раскрыла шесть мошенничеств

За минувшие сутки сотрудники полиции города Сум и Путивля раскрыли шесть мошенничеств, совершенных жителями области в течение прошлого года. Ущерб,...

08.02.2017 16:00

Полиция предупреждает: на Сумщине активизировались мошенники

Несмотря на все предостережения правоохранителей, проявляя доверчивость, жители региона продолжают попадать в их сети. Только в течение последних суток злоумышленники...

03.02.2017 12:08

В Сумах мошенники снова проводят «денежную реформу»

1 февраля, около 15 часов, патрульные получили сообщение о помощи на проспекте Михаила Лушпы....

01.02.2017 14:19

В Шостке поймали двух юных интернет-мошенников

Два 17-летних приятеля воспользовались распространенной схемой интернет-обмана, чтобы заработать денег на свои потребности....

27.01.2017 17:01

Сумчанин переслал мошенникам за «выигрыш» авто 10 тысяч

25 января, около 21 часов, экипаж патрульных получил сообщение о помощи на улице Ильинской....

Новости

Генпрокуратура подозревает Чмыря в силовом разгоне Евромайдана
08.02.2017 22:02
Неужели сумчане увидят в городе реально большие низкопольные автобусы?
Сегодня 13:45
В Сумах мошенник обманул молодую мамочку
Сегодня 13:20
Сумские машиностроители будут работать на китайскую АЭС
Сегодня 13:00
Житель Сумщины нашел обрез на обочине дороги
Сегодня 12:38
Сумскому "Укртелекому" кинули "тридцать серебренников"
Сегодня 12:21
Сумские морозы сократили дистанции биатлонных соревнований
Сегодня 12:18
Сумские пограничники нашли на границе санки с детской одеждой
Сегодня 11:49
На Сумщине чиновник из исполнительной службы попался на взятке
Сегодня 11:34
В Сумах школьники ходят на уроки пьяными
Сегодня 11:22
На Сумщине спасатели рассказывали прохожим, как вести себя в морозы
Сегодня 11:00
Молдованин нелегально вез из России компьютерное оборудование
Сегодня 10:48
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.