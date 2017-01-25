В Сумах мошенник обманул молодую мамочку 8 февраля, около 18 часов, экипаж патрульных получил сообщение о помощи на улице Воскресенской.

На месте происшествия заявительница пояснила, что разместила в интернете сообщение о продаже детской коляски. Несколько дней назад к ней позвонил неизвестный, который сообщил, что желает приобрести указанный предмет. Он рассказал, что ему надо знать полный номер карты, дату действия и CVV-код карты на которую он будет переводить средства. Женщина предоставила все необходимые ему данные.

В среду, когда ей пришел перевод средств на содержание детей, эти средства сразу исчезли с карты.

Сейчас по данному факту проводится проверка.