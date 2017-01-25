В Сумах мошенник обманул молодую мамочку

На месте происшествия заявительница пояснила, что разместила в интернете сообщение о продаже детской коляски. Несколько дней назад к ней позвонил неизвестный, который сообщил, что желает приобрести указанный предмет. Он рассказал, что ему надо знать полный номер карты, дату действия и CVV-код карты на которую он будет переводить средства. Женщина предоставила все необходимые ему данные.
В среду, когда ей пришел перевод средств на содержание детей, эти средства сразу исчезли с карты.
Сейчас по данному факту проводится проверка.
За минувшие сутки сотрудники полиции города Сум и Путивля раскрыли шесть мошенничеств, совершенных жителями области в течение прошлого года. Ущерб,...
Несмотря на все предостережения правоохранителей, проявляя доверчивость, жители региона продолжают попадать в их сети. Только в течение последних суток злоумышленники...
1 февраля, около 15 часов, патрульные получили сообщение о помощи на проспекте Михаила Лушпы....
Два 17-летних приятеля воспользовались распространенной схемой интернет-обмана, чтобы заработать денег на свои потребности....
25 января, около 21 часов, экипаж патрульных получил сообщение о помощи на улице Ильинской....