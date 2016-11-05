Шосткинский боксер поднялся в рейтинге в ТОП-3 Шосткинский боксер-профессионал Иван Редкач поднялся в рейтинге WBA на третье место.

Среди боксеров в легком весе (135 фунтов, 61,2 кг) наш земляк сейчас занимает третье место вслед за россиянином Петром Петровым и Даудом Йорданом из Индонезии. Чемпионом является венесуэлський боксер Хорхе Линарес, пишет sportclub.sumy.ua. Напомним, свой последний бой Иван Редкач провел в конце января, в котором победил американца Демонда Брока нок-аутом.