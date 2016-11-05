Шосткинский боксер поднялся в рейтинге в ТОП-3

Среди боксеров в легком весе (135 фунтов, 61,2 кг) наш земляк сейчас занимает третье место вслед за россиянином Петром Петровым и Даудом Йорданом из Индонезии. Чемпионом является венесуэлський боксер Хорхе Линарес, пишет sportclub.sumy.ua.
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