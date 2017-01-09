Сумчан просят сдавать потенциально взрывоопасных соседей

В связи со взрывами, которые произошли в нашем городе, вызванными умышленным нарушением жителями правил безопасного обращения с природным газом в быту, с целью сохранения жизни, здоровья и имущества населения, недопущения аварийных ситуаций в жилищном фонде, оперативности ликвидации утечек газа и усиление защищенности жителей от взрывоопасных утечек газа, ПАО «Сумыгаз» осуществляет мероприятия по проведению внеочередных инструктажей по безопасному пользованию газом в быту и мероприятия по установлению сигнализаторов загазованности в комплекте с клапанами-отсекателями газа в отдельных квартирах / частных домах.
Просьба ко всем, кому известна информация в отношении лиц, действия которых могут представлять потенциальную опасность для общества при эксплуатации газового оборудования по различным причинам (состоящих на учете у психиатра, занимаются изготовлением самогона и т.д.), обращаться в ПАО «Сумыгаз» и звонить в отдел «Служба - 1580».
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