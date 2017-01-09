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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:23144

Сумчан просят сдавать потенциально взрывоопасных соседей

Это связано со взрывами, которые произошли в Сумах, которые умышленно вызвали метные жители.

В связи со взрывами, которые произошли в нашем городе, вызванными умышленным нарушением жителями правил безопасного обращения с природным газом в быту, с целью сохранения жизни, здоровья и имущества населения, недопущения аварийных ситуаций в жилищном фонде, оперативности ликвидации утечек газа и усиление защищенности жителей от взрывоопасных утечек газа, ПАО «Сумыгаз» осуществляет мероприятия по проведению внеочередных инструктажей по безопасному пользованию газом в быту и мероприятия по установлению сигнализаторов загазованности в комплекте с клапанами-отсекателями газа в отдельных квартирах / частных домах.

Просьба ко всем, кому известна информация в отношении лиц, действия которых могут представлять потенциальную опасность для общества при эксплуатации газового оборудования по различным причинам (состоящих на учете у психиатра, занимаются изготовлением самогона и т.д.), обращаться в ПАО «Сумыгаз» и звонить в отдел «Служба - 1580».

Общество Взрыв Сумыгаз
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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