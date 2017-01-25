На Сумщине нашли сбежавшего трудного подростка Парень без разрешения покинул центр социально-психологической реабилитации детей области и подался неизвестно куда.

Зная, что ребенок родом из села Бунякино Путивльского района, полицейские предполагали, что, возможно, мальчик захочет посетить родственников, но каким путем будет добираться домой не знали. Поэтому и «отрабатывали» общественный транспорт по пути следования, автостанции, железнодорожные вокзалы и даже полевые дороги. Ситуация осложнялась еще и тем, что эти дни были едва ли не самые сильные за зиму морозы, и ребенок мог просто запросто где-то замерзнуть по дороге. Но к счастью все закончилось хорошо. Благодаря телеканалам области, которые вчера вечером выпустили в эфир полицейское обращение о розыске пропавшего мальчика, житель одного из сел Путивльского района позвонил в полицию и сообщил, что видел разыскиваемого на улице этого населенного пункта, и даже знает, где он остановился на ночлег.

Полиция благодарит и средствам массовой информации, которые оперативно отреагировали на просьбу о помощи, и всем неравнодушным гражданам, которые помогали в поисках подростка, который, соскучившись по своей «малой» родине, отправился в путь, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.