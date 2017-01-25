В Сумах мусоровоз попал в аварию

По предварительным данным, около 9 утра столкнулись мусоровоз ООО «А-Муссон» и «Nissan». Пострадавших нет, автомобили получили небольшие механические повреждения.
Сумские патрульные нашли водителя, который наехал на девушку и скрылся с места ДТП....
3 февраля около 17.50 в Степановке Сумского района произошло ДТП с участием пригородного автобуса....
Сегодня, 6 февраля, около 8 утра на ул. Ковпака произошло ДТП с участием маршрутки....
В результате ДТП, которое произошла 2 февраля вечером, госпитализировали четырех пострадавших....
Городская власть держит на контроле расследование дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в прошлом году 30 декабря вблизи конно-спортивной школы по ул....