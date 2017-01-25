В Сумах мусоровоз попал в аварию Сегодня, 11 февраля, произошло ДТП на ул. Лысенко.

По предварительным данным, около 9 утра столкнулись мусоровоз ООО «А-Муссон» и «Nissan». Пострадавших нет, автомобили получили небольшие механические повреждения.