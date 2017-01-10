В Сумах резко увеличилось число травмированных Количество травмированных за последнюю неделю, которые обратились в лечебно-профилактических заведений города - 501 человек.

Это больше на 29,3%, чем на предыдущей неделе – 354. Количество травмированных детей - 28 (за предыдущую неделю - 38), сообщили в горотделе здравоохранения.

Из 501 травмы: бытовых - 271, уличных - 210, производственных – 4, дорожно-транспортных - 1, остальных - 15. Из 271 бытовой травмы: переломов - 76, травм связок - 53, ран - 41, вывихов - 7, других - 94 (за предыдущую неделю - 215). Из 210 уличных травм: переломов - 68, травм связок - 43, ран - 20, вывихов - 4, других - 75 (за предыдущую неделю - 112).

Уличных травм, связанных с неровностями тротуаров - 9 (за предыдущую неделю - : ул. Металлургов, ул. Привокзальная, ул. Харьковская, ул. Ковпака, ул. Роменская, ул. Степана Бандеры, ул. 8 Марта, пр. М.Лушпы, пр. Шевченко – по 1. Сколько людей травмировались в связи с гололедом на тротуарах не сообщается.