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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:25371

В Сумах резко увеличилось число травмированных

Количество травмированных за последнюю неделю, которые обратились в лечебно-профилактических заведений города - 501 человек.

Это больше на 29,3%, чем на предыдущей неделе – 354. Количество травмированных детей - 28 (за предыдущую неделю - 38), сообщили в горотделе здравоохранения.

Из 501 травмы: бытовых - 271, уличных - 210, производственных – 4, дорожно-транспортных - 1, остальных - 15. Из 271 бытовой травмы: переломов - 76, травм связок - 53, ран - 41, вывихов - 7, других - 94 (за предыдущую неделю - 215). Из 210 уличных травм: переломов - 68, травм связок - 43, ран - 20, вывихов - 4, других - 75 (за предыдущую неделю - 112).

Уличных травм, связанных с неровностями тротуаров - 9 (за предыдущую неделю - Cool: ул. Металлургов, ул. Привокзальная, ул. Харьковская, ул. Ковпака, ул. Роменская, ул. Степана Бандеры, ул. 8 Марта, пр. М.Лушпы, пр. Шевченко – по 1. Сколько людей травмировались в связи с гололедом на тротуарах не сообщается.

Общество Травматизм
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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