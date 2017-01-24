В Конотопе открыли мемориальную доску местному лидеру ОУН

Памятную доску установили на здании Станции юных туристов по улице Парковской, 8, пишет ТопКонотоп.
Григорий Скиба - уроженец села Дептовка. Телеграфист по специальности. Участник Первой мировой войны. Летом 1919 года вошел в повстанческий отряд атамана Сорочинского, а впоследствии поступил на службу в Армию УНР - казаком 4-й Серожупанной дивизии.
Скиба был участником многочисленных боев с Красной армией, а во время Второй мировой войны присоединился к ОУН под руководством Степана Бандеры. За подпольную антинемецкую деятельность Скиба находился под арестом Гестапо.
Дептовский крестьянин стал создателем украинского националистического подполья на Конотопщине, затем - Конотопским окружным руководителм ОУН (б). В 1946 году был приговорен к 15 годам ГУЛАГа и 5 лет понижения в гражданских правах. Умер в большевистском концлагере.
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