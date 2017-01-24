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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Конотопе открыли мемориальную доску местному лидеру ОУН

11 февраля открыли мемориальную доску казаку Армии УНР, Конотопскому окружному руководителю ОУН (б) Григорию Скибе.

Памятную доску установили на здании Станции юных туристов по улице Парковской, 8, пишет ТопКонотоп.

Григорий Скиба - уроженец села Дептовка. Телеграфист по специальности. Участник Первой мировой войны. Летом 1919 года вошел в повстанческий отряд атамана Сорочинского, а впоследствии поступил на службу в Армию УНР - казаком 4-й Серожупанной дивизии.

Скиба был участником многочисленных боев с Красной армией, а во время Второй мировой войны присоединился к ОУН под руководством Степана Бандеры. За подпольную антинемецкую деятельность Скиба находился под арестом Гестапо.

Дептовский крестьянин стал создателем украинского националистического подполья на Конотопщине, затем - Конотопским окружным руководителм ОУН (б). В 1946 году был приговорен к 15 годам ГУЛАГа и 5 лет понижения в гражданских правах. Умер в большевистском концлагере.

Общество Конотоп Мемориальная доска ОУН
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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