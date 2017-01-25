Сумские патрульные догнали 18-летнего наркомана Патрульные задержали мужчину, который пытался убежать от них с веществом, похожим на наркотическое.

10 февраля, около 22 часов, на улице Героев Чернобыля, экипаж патрульных обнаружил мужчину, который нарушал общественный порядок. 18-летний сумчанин вел себя подозрительно, не желал общаться с инспекторами и старался как можно быстрее уйти.

Отойдя на несколько метров, он выбросил что-то из кармана и начал забрасывать снегом. Когда полицейские начали приближаться к нему, он резко поднял указанный предмет и начал убегать. Патрульные догнали и задержали его.

Как выяснилось, предметом, который он пытался скрыть, был сверток, в котором находилось вещество растительного происхождения, похожее на наркотическое.

Патрульные доставили его в Сумское отделение полиции.