Сумские патрульные догнали 18-летнего наркомана

10 февраля, около 22 часов, на улице Героев Чернобыля, экипаж патрульных обнаружил мужчину, который нарушал общественный порядок. 18-летний сумчанин вел себя подозрительно, не желал общаться с инспекторами и старался как можно быстрее уйти.
Отойдя на несколько метров, он выбросил что-то из кармана и начал забрасывать снегом. Когда полицейские начали приближаться к нему, он резко поднял указанный предмет и начал убегать. Патрульные догнали и задержали его.
Как выяснилось, предметом, который он пытался скрыть, был сверток, в котором находилось вещество растительного происхождения, похожее на наркотическое.
Патрульные доставили его в Сумское отделение полиции.
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