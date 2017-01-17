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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:44181

В Конотопе прокуратура вернула в коммунальную собственность 38 квадратов

Из-за принципиальной позиции Конотопской местной прокуратуры в коммунальную собственность возвращено два помещения площадью более 38 кв. м.

Из-за принципиальной позиции Конотопской местной прокуратуры решением суда Сумской области в коммунальную собственность возвращено два помещения площадью по 19,1 кв. м, находящихся на балансе Центральной районной больницы, и которые с 2007 года использовались ООО как аптечные киоски.

Конотопской местной прокуратурой установлено, что арендатор отказался от предложения арендодателя заключить договор на предложенных им условиях с учетом требований действующего законодательства. Поскольку стороны не пришли к согласию, то ООО должно вернуть здание больницы, однако арендатор продолжал использовать их без законных оснований. Учитывая вышеизложенное, прокуратура в интересах государства в лице Конотопского городского совета обратилась с иском к ООО с требованием вернуть нежилые помещения в коммунальную собственность.

Как сообщил руководитель Конотопской местной прокуратуры Сергей Сегида, суд согласился с доводами прокуратуры, исковое заявление удовлетворено в полном объеме, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Коммунальная собственность Прокуратура
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