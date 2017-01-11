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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:5850

В Конотопе прокурор спас женщину-кондуктора от грабителя

Прокурор Конотопской местной прокуратуры в вечернее время спас женщину-кондуктора от грабителя.

В среду, 15 февраля 2017 года, около 20.00 24-летний прокурор Конотопской местной прокуратуры Сергей Муха возвращался домой после занятий в спортзале. Проходя возле конечной остановки трамвая, Сергей услышал крик женщины, которая просила о помощи. Приблизившись, прокурор увидел, что молодой человек разбил стекло кабины и пытается отобрать у женщины-кондуктора сумку с деньгами. Мгновенно среагировав, сотрудник прокуратуры схватил злоумышленника за руку, но тот вырвался и пытался убежать.

Далее события происходили уже на улице. Догнав нападающего и удерживая его, прокурор вызвал полицию. Впоследствии подошел случайный прохожий, который предложил прокурору помощь, и они вместе ждали приезда полиции. Через несколько минут к ним подошел знакомый злоумышленника, который пытался отбить своего товарища, при этом нанес мужчине, который помогал удерживать нападающего, несколько ударов в лицо. В это время подъехали правоохранители и забрали нападающего и его товарища в местный отдел полиции.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 186 (грабеж) УК Украины, проводятся необходимые первоочередные следственные действия. Прокурор Сумской области объявил прокурору Конотопской местной прокуратуры благодарность за принятие необходимых мер по пресечению противоправных действий и задержания правонарушителей, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.

Право Ограбление
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