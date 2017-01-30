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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:3740

На Сумщине задержали мошенницу, которая решила обогатиться за счет пенсионеров

В Кролевецком районе под предлогом оказания медицинских услуг, 52-летняя ранее судимая женщина обманула троих пожилых людей.

К работникам полиции Кролевецкого отделения поступила информация, что в одном из сел к пенсионерам приезжает неизвестная женщина, представляется врачом и предлагает пройти диагностику организма. Это сразу решили проверить правоохранители.

Пообщавшись с потерпевшей бабушкой, которая воспользовалась услугами шарлатанки, полицейские узнали, что за свои медицинские услуги аферистка запросила 3 тысячи 600 гривен, а когда бабушка ответила, что таких денег не имеет, та для «детей войны» сделала скидку и предложила уплатить лишь 1 800 гривен. Получив тысячу, за остальными деньгами пообещала приехать через несколько дней, после чего и была задержана.

Подозреваемой 52 года. За ее плечами несколько судимостей за аналогичные мошенничества на территории области. Полицейские уже доказали его причастность к совершению трех подобных преступлений на территории Кролевецкого района. Сумма нанесенного ущерба составляет почти 4 тысячи гривен.

Злоумышленнице полицейские уже объявили подозрение и открыли в отношении нее очередное уголовное производство по ч.2 ст. 190 УК Украины (Мошенничество), санкция которой предусматривает наказание до трех лет лишения свободы.

Правоохранители же в свою очередь обращаются к гражданам с просьбой не верить тем, кого видите впервые, какими бы красноречивыми и доброжелательными они не казались. Если незнакомые вам в лицо медработники и другие работники государственных учреждений пришли без вызова – это повод быть бдительным. Помните, что человек в белом халате может вообще не иметь никакого отношения к медицине и быть обыкновенным мошенником. А, соглашаясь на сомнительную диагностику здоровья или лечение, вы не только можете нанести вред своему здоровью, но и собственноручно поставить под угрозу свою жизнь, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Мошенничество
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