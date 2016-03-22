Определен размер ущерба в результате аварий на нефтепроводе на Ахтырщине

«Мы исследовали все три территории, которые пострадали в результате аварий на Ахтырщине, - отметил Геннадий Базаров во время заседания комиссии по вопросам проверки фактов загрязнения земель на территории Ахтырского района во время хозяйственной деятельности НГДУ «Ахтырканафтогаз» ПАО «Укрнафта». - Что касается первого порыва, начисленный ущерб составил 226 000 гривен, во втором случае - более 31 000 гривен и в третьем - более 7 000 гривен».
Кроме того, по результатам проверки, проведенной по заявлению ЧАО «Райз-Максимка», обнаружено загрязнение земельного участка сельскохозяйственного назначения, на которой после движения транспорта при перевозке загрязненной почвы с места аварии до подъездной дороги ГЗУ-6 образовался временный грунтовой путь. Общая площадь загрязненной земельного участка под временной грунтовой дороге составляет 1710 кв. м. Общий размер начисленной ущерба от загрязнения вышеуказанного земельного участка составляет более 48 000 гривен.
По результатам проведенных проверок выданы предписания по устранению выявленных нарушений. Материалы проверок направлены в правоохранительные органы и органы СБУ.
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