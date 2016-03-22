Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:1776

Определен размер ущерба в результате аварий на нефтепроводе на Ахтырщине

Как сообщил начальник Государственной экологической инспекции в Сумской области Геннадий Базаров, рассчитан ущерб, причиненный утечкой нефтепродуктов на территории Кардашевского сельского совета во всех трех случаях.

«Мы исследовали все три территории, которые пострадали в результате аварий на Ахтырщине, - отметил Геннадий Базаров во время заседания комиссии по вопросам проверки фактов загрязнения земель на территории Ахтырского района во время хозяйственной деятельности НГДУ «Ахтырканафтогаз» ПАО «Укрнафта». - Что касается первого порыва, начисленный ущерб составил 226 000 гривен, во втором случае - более 31 000 гривен и в третьем - более 7 000 гривен».

Кроме того, по результатам проверки, проведенной по заявлению ЧАО «Райз-Максимка», обнаружено загрязнение земельного участка сельскохозяйственного назначения, на которой после движения транспорта при перевозке загрязненной почвы с места аварии до подъездной дороги ГЗУ-6 образовался временный грунтовой путь. Общая площадь загрязненной земельного участка под временной грунтовой дороге составляет 1710 кв. м. Общий размер начисленной ущерба от загрязнения вышеуказанного земельного участка составляет более 48 000 гривен.

По результатам проведенных проверок выданы предписания по устранению выявленных нарушений. Материалы проверок направлены в правоохранительные органы и органы СБУ.

Право Загрязнение
view counter

По тематике

В Сумах возле речки высыпали грузовик мусора
15.02.2017 09:47

В Сумах возле речки высыпали грузовик мусора

Сумские патрульные составили протокол за несанкционированную разгрузку мусора....

На Сумщине ЧП: под Ахтыркой произошел разлив нефтеводяной смеси
27.01.2017 12:09

На Сумщине ЧП: под Ахтыркой произошел разлив нефтеводяной смеси

Государственная экологическая инспекция в Сумской области информирует о чрезвычайной ситуации, которая произошла в Ахтырском районе (12 км к востоку от...

17.07.2016 12:09

Под Сумами неизвестные отравили Псел внутренностями убитых животных (обновлено)

В субботу, 16 июля, от отдыхающих стало известно об ужасной находке: в реке Псел в районе села Ольшанка Сумского района...

В Сумах госэкоинспекция проверяет циркачей-гастролеров
23.03.2016 13:06

В Сумах госэкоинспекция проверяет циркачей-гастролеров

Приезжий цирк, который расположился в детском парке «Сказка» загрязняет его своими нечистотами....

В Шостке госэкоинспекция отобрала пробы потенциально загрязненных почв
22.03.2016 10:07

В Шостке госэкоинспекция отобрала пробы потенциально загрязненных почв

Госэкоинспекция в Сумской области держит на контроле вопросы соблюдения требований природоохранного законодательства при обращении с опасными отходами и химическими веществами,...

Новости

Под Авдеевкой погиб военный с Сумщины
Сегодня 10:17
В Сумах просят ограничить потребление электроэнергии в пиковые часы
Вчера 12:18
В Сумах снесли памятник Федько
Сегодня 17:03
В Сумах заседал антикризисный энергетический штаб
Сегодня 16:43
На Сумщине задержали мошенницу, которая решила обогатиться за счет пенсионеров
Сегодня 16:37
В Сумах в аварию попал троллейбус
Сегодня 16:33
Определен размер ущерба в результате аварий на нефтепроводе на Ахтырщине
Сегодня 16:17
Нацсовет оштрафовал телепровайдера с Сумщины
Сегодня 16:09
Информация для сумчан: получил наследство или ценный подарок – не забудь задекларировать
Сегодня 16:00
Сумские газовики рассылают "письма счастья" должникам
Сегодня 15:44
В Сумах горела квартира на Прокофьева (обновлено)
Сегодня 15:36
В Конотопе на краже попался работник коммунального прдприятия
Сегодня 15:29
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.