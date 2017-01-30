«Сумчанка» победила в Литве в шестой раз Сегодня, 19 февраля, в Шяуляе (Литва) завершился розыгрыш кубка европейских чемпионов по индорхоккею Трофи среди женских команд.

В последней игре турнира МСК «Сумчанка» обыграла хозяек турнира Gintra Strekte Uni HC 5:1 и тем самым не пустила литовок в элитный дивизион европейского индорхоккея. За наших забивали Евгения Керноз (2 минута), Оксана Пономаренко (4, 21, 33) и Ольга Куровская (5).

По итогам кругового турнира на счету «Сумчанки» максимум – 30 очков. Второе место и путевку в высший дивизион кубка европейских чемпионов завоевал Dundee Wanderers – 22 очка. Третье место заняли англичанки из East Grinstead – 19, Gintra Strekte Uni HC – 18…

Юлия Шевченко с 12 забитыми голами стала лучшим бомбардиром турпнира.