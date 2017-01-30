Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:38279

«Сумчанка» победила в Литве в шестой раз

Сегодня, 19 февраля, в Шяуляе (Литва) завершился розыгрыш кубка европейских чемпионов по индорхоккею Трофи среди женских команд.

В последней игре турнира МСК «Сумчанка» обыграла хозяек турнира Gintra Strekte Uni HC 5:1 и тем самым не пустила литовок в элитный дивизион европейского индорхоккея. За наших забивали Евгения Керноз (2 минута), Оксана Пономаренко (4, 21, 33) и Ольга Куровская (5).

По итогам кругового турнира на счету «Сумчанки» максимум – 30 очков. Второе место и путевку в высший дивизион кубка европейских чемпионов завоевал Dundee Wanderers – 22 очка. Третье место заняли англичанки из East Grinstead – 19, Gintra Strekte Uni HC – 18…

Юлия Шевченко с 12 забитыми голами стала лучшим бомбардиром турпнира.

Спорт «Сумчанка» Индорхоккей Кубок европейских чемпионов по индорхоккею
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12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
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