«Сумчанка» победила в Литве в шестой раз

В последней игре турнира МСК «Сумчанка» обыграла хозяек турнира Gintra Strekte Uni HC 5:1 и тем самым не пустила литовок в элитный дивизион европейского индорхоккея. За наших забивали Евгения Керноз (2 минута), Оксана Пономаренко (4, 21, 33) и Ольга Куровская (5).
По итогам кругового турнира на счету «Сумчанки» максимум – 30 очков. Второе место и путевку в высший дивизион кубка европейских чемпионов завоевал Dundee Wanderers – 22 очка. Третье место заняли англичанки из East Grinstead – 19, Gintra Strekte Uni HC – 18…
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