Газета "ДС-экспресс" в очередной раз наградила своих подписчиков (фоторепортаж) В четверг, 16 февраля газета «ДС-экспресс» вручила призы* подписчикам, победившим в очередном, ставшем уже традиционным, конкурсе.

16 победителей в нашем конкурсе для подписчиков в этом полугодии! Не все смогли в четверг прийти за призами, однако те, кто присутствовал, получили заряд хорошего настроения. Поздравляем победителей!

Представители редакции с удовольствием вручили призы счастливчикам первого полугодия 2017 года. От всей души поздравили победителей, а всем остальным искренне пожелали победы в очередных конкурсах.

Напоминаем читателям, что газета «ДС-экспресс» проводит призовые конкурсы для подписчиков каждые полгода.

Для того, чтобы принять в них участие, нужно просто подписаться на «ДС»-ку, как минимум, на полгода (кстати, печатное издание "Данкора" - газета "ДС-экспресс" имеет самую большую из сумских изданий почти 5-тысячную подписку). После этого, прислав или принеся в редакцию копию своего подписного абонемента, вы получаете возможность выиграть весьма ценные и необходимые дома призы.

Уже скоро будет объявлена подписка на периодические издания на второе полугодие 2017 года. И мы приглашаем новых подписчиков в нашу многотысячную семью. Ваша поддержка очень важна для нас, ваше доверие - лучшая награда за труд!

Следите за анонсами в газете, участвуйте – вам непременно улыбнется удача!

Для интернет-пользователей. Сейчас многие перестали читать бумажные газеты и получают информацию из интернета, а сумские новости узнают в том числе и на "Данкоре". Но есть категория читателей, для которых основным источником информации остаются печатные издания. Это люди старшего возраста, те читатели, которым доставляет удовольствие сам традиционный процесс чтения, перелистывая страницы, а не на экране монитора. Сделайте им подарок - подпишите своих родителей на "ДС"-ку, они будут очень довольны!

*Под призами имеется в виду покупка за 0,1 грн.

Говорят читатели:

Сивер Наталья Григорьевна, выиграла главный приз - телевизор:

Газету выписываю уже лет десять, наверное. Второй раз приз получаю. Первый раз я получила маленький графинчик, в этот раз уже такой, дождалась. Повезло в общем. Газета интересная, нравится. Узнаю сумские новости, даже потом в интернете нахожу, а я уже все знаю. Нравится, что много кроссвордов, анекдоты, медицина. Все нравится. Рекомендую всем! Желаю вам процветания и побольше подписчиков!





Грюк Виталий Иванович, выиграл весы напольные:

Спасибо за подарок, газету выписываю почти с первого дня, все время участвуем в вашем розыгрыше, но дошло до выигрыша в первый раз… Газета нравится во всем, не успеешь по радио услышать, а в газете мы уже читаем подтверждение. Информации хватает, газета небольшая, но все в ней есть.





Зеленская Ирина Васильевна, выиграла весы напольные:

Я газету выписываю уже пятый год, постоянно участвую в розыгрыше, но это первый раз выиграла. Мне газета нравится, потому что в ней четко, лаконично все изложено, мне нравится стиль изложения, очень много информации - по городу Сумы, по области, международной информации. Очень много я для себя почерпнула из жизни великих людей. О здоровье очень много, бессонницу я свою чуть-чуть преодолела, благодаря газете. Юмор, кроссворды, программа, а главное - спасибо большое за объявления, они мне очень-очень помогли. Я очень люблю животных, состою в обществе помощи животным. Периодически подбираем бездомных животных, лечим. Благодаря газете мы уже пять кошечек пристроили в хорошие руки. Вы знаете, на душе так светло, так приятно делается, когда что-то доброе сделаешь…







Кутузов Николай Яковлевич, выиграл весы напольные:

Я даже мечтал о весах… Газета хорошая, я давно ее выписываю, все нравится. Только у меня есть одно замечание: раньше в телепрограмме был “Интер+”, а теперь его убрали почему-то… Желаю вам всего наилучшего!







Рожкова Людмила Ивановна, выиграла электроутюг:

Газету выписываю давно, периодически участвовала в розыгрышах, но победила впервые. Хочу отметить, что в газете информация подается оперативно, лаконично и объективно. Наверно это свидетельствует о высоком профессионализме журналистов, что они в таком небольшом объеме газеты могут подать максимум информации. Кратко, но содержательно, емко. В качестве пожелания: может когда-то давать слово и нам, читателям, высказаться по тем или иным вопросам. Публиковать письма, иногда это у вас есть, но хотелось бы больше. Не все могут обратиться напрямую, например, к мэру, к нашим представителям власти. А вот через газету мы могли бы донести какие-то свои мысли, пожелания…







Беллер Нина Михайловна выиграла электрочайник. Получить приз пришла ее дочь Лариса (на фото):

Я сама не выписываю, век интернета - пытаюсь там быстренько прочитать. Но мама у меня, глубоко образованный человек, прожила довольно долгую жизнь и, поверьте мне, она не выписывает, что попало. Только то, что нравится, то, что приносит пользу ей. Поэтому просила передать огромное спасибо за вашу газету, за все, что вы делаете.







Мирошниченко Дмитрий Васильевич, выиграл электрочайник:

Военный офицер, ракетчик, газету выписываю давно. Сначала покупал в розницу, потом решил, что надо не ходить в таком возрасте, а чтобы приносили на дом и подписался. Газета - бомба, все нравится, никакой лишней информации. Большое уважение у меня к журналистам, достают интересную информацию и подают нам. Спасибо!







Батраченко Анатолий Михайлович, выиграл тепловентилятор:

Как ДС-ка появилась, на второй год - с тех пор я подписчик. Нравится газета, нормальная. Раньше я выигрывал чашечку “ДС-экспресс”, вот это второй приз. Но думаю дожить до телевизора!







Бойко Мария Ивановна, выиграла электрочайник: