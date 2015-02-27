Лучшие танцоры сойдутся в танцевальных батлах в Сумах 25 февраля, в ТРЦ «Мануфактура» в рамках фестиваля «Люті Танці» будут демонстрировать свое мастерство лучшие брейкдансеры и хип-хопперы.

Новичков же ждут мастер-классы от тренеров из Киева, Одессы, Днепра.

Программа танцевального фестиваля «Люті Танці»:

24-25 февраля, 10:00-23:00, ТРЦ «Мануфактура» - танцевальный фестиваль «Люті Танці», танцевальные батлы между участниками в различных номинациях, битбокс батлы («изюминки» фестиваля - живые статуи и огненное шоу по завершению фестиваля).

Во время фестиваля будет действовать несколько тренировочно-показательных площадок одновременно и информационный уголок для участников, представителей СМИ и зрителей.

25 февраля, 10:00-12:30, 15:00-17:30, танцевальный зал нового корпуса СумГУ - мастер-классы по брейкдансу и хип-хопу.

Запись на мастер-классы: 0685769969, 0992784535 - София

Фестиваль «Люті Танці» проводится в Сумах уже третий год с целью развития танцевальной культуры брейкданса и хип-хопа в Сумах.