Лучшие танцоры сойдутся в танцевальных батлах в Сумах

Новичков же ждут мастер-классы от тренеров из Киева, Одессы, Днепра.
Программа танцевального фестиваля «Люті Танці»:
24-25 февраля, 10:00-23:00, ТРЦ «Мануфактура» - танцевальный фестиваль «Люті Танці», танцевальные батлы между участниками в различных номинациях, битбокс батлы («изюминки» фестиваля - живые статуи и огненное шоу по завершению фестиваля).
Во время фестиваля будет действовать несколько тренировочно-показательных площадок одновременно и информационный уголок для участников, представителей СМИ и зрителей.
25 февраля, 10:00-12:30, 15:00-17:30, танцевальный зал нового корпуса СумГУ - мастер-классы по брейкдансу и хип-хопу.
Запись на мастер-классы: 0685769969, 0992784535 - София
Фестиваль «Люті Танці» проводится в Сумах уже третий год с целью развития танцевальной культуры брейкданса и хип-хопа в Сумах.
В суботу, 28 февраля, в ТЦ «Мануфактура» пройдет Всеукраинский фестиваль по брейкингу и хип-хопу «Люті танці»....