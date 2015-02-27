Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:11299

Лучшие танцоры сойдутся в танцевальных батлах в Сумах

25 февраля, в ТРЦ «Мануфактура» в рамках фестиваля «Люті Танці» будут демонстрировать свое мастерство лучшие брейкдансеры и хип-хопперы.

Новичков же ждут мастер-классы от тренеров из Киева, Одессы, Днепра. 

Программа танцевального фестиваля «Люті Танці»:
24-25 февраля, 10:00-23:00, ТРЦ «Мануфактура» - танцевальный фестиваль «Люті Танці», танцевальные батлы между участниками в различных номинациях, битбокс батлы («изюминки» фестиваля - живые статуи и огненное шоу по завершению фестиваля). 
Во время фестиваля будет действовать несколько тренировочно-показательных площадок одновременно и информационный уголок для участников, представителей СМИ и зрителей.
25 февраля, 10:00-12:30, 15:00-17:30, танцевальный зал нового корпуса СумГУ - мастер-классы по брейкдансу и хип-хопу.
Запись на мастер-классы: 0685769969, 0992784535 - София
Фестиваль «Люті Танці» проводится в Сумах уже третий год с целью развития танцевальной культуры брейкданса и хип-хопа в Сумах.

Досуг Люті танці
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12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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