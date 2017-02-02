Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:50109

В Конотопе воровки обокрали своих знакомых

По подозрению в совершении кражи сотрудники полиции открыли два уголовных производства в отношении двух конотопчанок.

В дежурную часть отдела полиции с заявлением о краже обратился 48-летний конотопчанин. Заявитель рассказал, что, собираясь в больницу, в спешке забыл свой мобильный, а когда вернулся домой, обнаружил его отсутствие.

«В ходе проведения проверки сотрудники полиции выяснили, что к исчезновению гаджета причастна 45-летняя знакомая потерпевшего, накануне заходившая к нему в гости, - комментирует начальник Конотопского отдела полиции Алексей Нештенко. - Женщина сразу призналась в содеянном и пояснила, что на преступление ее толкнуло безденежье. Воспользовавшись случаем, она украла сотовый телефон, который лежал на столе, после чего вместе с потерпевшим вышла из дома. Похищенную вещь того же дня сдала в ломбард за 200 гривен, а полученные средства потратили на собственные нужды».

В подобной ситуации оказался и 53-летний житель района. После визита своей 46-летней знакомой, муж недосчитался собственных сбережений. Полицейские выяснили, что во время совместного с гостьей отдыха за бутылкой водки, потерпевший на несколько минут выходил на улицу. Между тем, приятельница пошарила комнатами дома и похитила из кармана его куртки 900 гривен, которые уже на следующий день потратила на продукты питания и спиртное.

Сейчас следователями полиции по данным фактам возбуждены уголовные производства по ч.1 ст.185 Уголовного кодекса Украины (кража) и проводится досудебное расследование. Согласно действующему законодательству, обеим злоумышленницам может грозить до трех лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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