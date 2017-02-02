Сумчанка сыграла в финале кубка европейских чемпионов

На прошлых выходных, пока МСК «Сумчанка» сражалась за возвращение в элиту европейская индорхоккея, наша землячка уже играла в ней. ХК «Минск» в швейцарском Веттингене играл в высшем дивизионе Кубка европейских чемпионов. Команда сумчанки проиграла немкам из Mannheimer HC 3:6, выиграла и бельгийского Royal Pingouin HC 3:1 и сыграла вничью с австрийским SV Arminen 2:2, заняв в группе второе место. В полуфинале белоруски обыграли хозяек турнира из HC Rotweiss Wettingen 7:4, а в финале снова уступили немкам 3:5.
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