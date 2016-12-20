В Сумах транспортный конкурс проводят не чиновники, а перевозчики «Перевозчики решили проводить конкурс...» – заявил сегодня, 24 февраля, в Сумском горсовете начальник правового управления Олег Чайченко.

Сегодня, после вчерашнего внезапного объявления на информационном портале Сумского горсовета, проводится транспортный конкурс – «конкурс по определению на конкурсной основе юридических и физических лиц - предпринимателей, которые могут выполнять необходимые объемы перевозок и обеспечивать качество предоставления услуг по перевозке пассажиров на городских автобусных маршрутах общего пользования в г. Сумы».

После более чем часовой дискуссии между чиновниками, активистами и перевозчиками и именно последние решили участвовать таки в конкурсе, результаты которого вполне может быть отменен в судебном порядке, так как только 7 марта в Харьковском апелляционном суде будет рассмотрено дело о законности условий конкурса. Тем не менее начальник правового управления горсовета Олег Чайченко, объяснив все риски, предложил перевозчикам-конкурсантам посоветоваться, те вышли и кабинета и вернулись с решением проводить таки конкурс.

Кто в Сумах проводит конкурс – горсовет или чиновники остается загадкой. Тем более, что за проведение проголосовали только 6 из 13 членов конкурсного комитета (присутствует 10).

На рассмотрение конкурсной комиссии сумские перевозчики предоставили 41 предложение по 32 объектам, которые включают в себя 39 маршрутов.