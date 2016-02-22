Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:01707

Завтра сумчане будут провожать зиму

В субботу, 25 февраля, в Сумах состоится праздник «Сумская масленица».

Сумчан и гостей города ждут в парке им. Кожедуба. С 10:00 здесь будут работать торговые площадки с блинами, шашлыками и разными вкусностями.

С 11:00 до 17:00 будет проходить воспроизведение народных обрядов, веселые конкурсы и развлечения.

В программе театрализованного праздника «Широка Масляна – розгорнися, з сумчанами повеселися!» игры и конкурсы для детей; театрализованное представление «Як наші пращури Масляну святкували»; огненное шоу и обряд сожжения чучела; развлекательно-игровая программа для взрослых «Гей, збираймося на лузі, погуляймо, любі друзі!»; праздничная концертная программа, «Козацькі розваги»; спортивный конкурс «Сумські богатирі», «Українське караоке» и другие развлечения.

Все участники празднования получат незабываемые впечатления, а конкурсанты еще и подарки и сувениры.

Досуг Масленица
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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