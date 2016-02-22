Завтра сумчане будут провожать зиму

Сумчан и гостей города ждут в парке им. Кожедуба. С 10:00 здесь будут работать торговые площадки с блинами, шашлыками и разными вкусностями.
С 11:00 до 17:00 будет проходить воспроизведение народных обрядов, веселые конкурсы и развлечения.
В программе театрализованного праздника «Широка Масляна – розгорнися, з сумчанами повеселися!» игры и конкурсы для детей; театрализованное представление «Як наші пращури Масляну святкували»; огненное шоу и обряд сожжения чучела; развлекательно-игровая программа для взрослых «Гей, збираймося на лузі, погуляймо, любі друзі!»; праздничная концертная программа, «Козацькі розваги»; спортивный конкурс «Сумські богатирі», «Українське караоке» и другие развлечения.
Все участники празднования получат незабываемые впечатления, а конкурсанты еще и подарки и сувениры.
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