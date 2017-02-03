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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:16346

Приказа об отмене остановок поездов по станции Конотоп не существует

По крайней мере, так ответила «Укрзалізниця" на запрос юридического отдела Конотопского городского совета.

Чтобы обжаловать в суде решение об отмене остановок нескольких важных и необходимых для конотопчан поездов по станции Конотоп, городской совет обратился с письмом к «Укрзалізниці" с требованием предоставить документы, согласно которым было принято данное решение. Однако в ответ получили письмо о том, что приказа об отмене поездов по станции Конотоп нет. Зато было отмечено, что руководство железной дороги пошло навстречу жителям и возобновило в Конотопе остановку поезда «Москва – Одесса», пишет Голос Конотопа.

В настоящее время власти города снова обратилась к «Укрзалізниці» с требованием предоставить любые другие документы, на основании которых предприятием были сделаны соответствующие решения об отмене остановок. Ответ юристы горсовета надеются получить до 27 февраля. По крайней мере, такое обещание дали им адресаты.

Общество Конотоп Укрзалізниця
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