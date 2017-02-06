Сумские пограничники нашли угнанный в Италии прицеп В пункте пропуска «Бачевск» пограничники обнаружили прицеп грузового автомобиля, который находится в розыске.

23 февраля в международном пункте пропуска для автомобильного сообщения «Бачевск» пограничники Сумского отряда обнаружили прицеп грузового автомобиля, который разыскивался Интерполом.

В пункт пропуска «Бачевск» на выезд из Украины прибыл грузовой автомобиль марки MAN узбекской регистрации. Во время осуществления пограничного контроля на прицеп к грузовику, которым управлял гражданин Узбекистана, сработала база данных Интерпола.

В ходе проведения проверочных мероприятий стражи границы выяснили, что указанный прицеп был похищен еще осенью 2013 года в Италии.

Сейчас по данному факту проинформированы Укрбюро Интерпола в г. Киев, а сам прицеп 2005 года выпуска в установленном порядке будет передан работникам Национальной полиции для проведения дальнейшей проверки, сообщает пресс-служба Сумского погранотряда.