На Киевщине конотопчанин убил извращенца и сжег труп вместе с домом

В одном из домов с. Великие Дмитровичи произошел пожар. Во время его тушения было обнаружено обгоревшие тело 52-летнего владельца дома. При проведении судмедэкспертизы специалисты установили, что причиной смерти стало проникающее колото-резаное ранение грудной клетки. По данному факту следственным отделом Обуховского отделения полиции было открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 УК Украины (умышленное убийство) и начаты следственные действия.
Сотрудникам полиции вскоре удалось выйти на след злоумышленника. Им оказался ранее судимый 22-летний житель Конотопа. По словам молодого человека, в поисках заработка он приехал в с. Великие Дмитровичи, где знакомый мужчина пообещал найти ему работу на местном комбинате и предложил свое жилье. Однако доброжелательный хозяин оказался любителем выпить лишнего. В тот трагический день выпивший мужчина начал приставать к парню с предложениями интимного характера. Молодой квартирант не выдержал его физических домогательств и набросился на него с ножом. Когда обидчик упал бездыханный, парень поджег дом и уехал к себе на Сумщину, где его задержали оперативники полиции. Задержанный полностью признал свою вину, ему объявлено о подозрении в совершении преступления. Молодому человеку грозит лишение свободы от семи до пятнадцати лет. Досудебное следствие продолжается, сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.
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