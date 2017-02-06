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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:06222

На Киевщине конотопчанин убил извращенца и сжег труп вместе с домом

В с. Великие Дмитровичи Киевской области ранее судимый конотопчанин во время ссоры на интимной почве, нанес ножом смертельные удары своему обидчику. Затем, чтобы скрыть следы преступления, он поджег дом и, прихватив деньги погибшего, скрылся в неизвестном направлении.

В одном из домов с. Великие Дмитровичи произошел пожар. Во время его тушения было обнаружено обгоревшие тело 52-летнего владельца дома. При проведении судмедэкспертизы специалисты установили, что причиной смерти стало проникающее колото-резаное ранение грудной клетки. По данному факту следственным отделом Обуховского отделения полиции было открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 УК Украины (умышленное убийство) и начаты следственные действия.

Сотрудникам полиции вскоре удалось выйти на след злоумышленника. Им оказался ранее судимый 22-летний житель Конотопа. По словам молодого человека, в поисках заработка он приехал в с. Великие Дмитровичи, где знакомый мужчина пообещал найти ему работу на местном комбинате и предложил свое жилье. Однако доброжелательный хозяин оказался любителем выпить лишнего. В тот трагический день выпивший мужчина начал приставать к парню с предложениями интимного характера. Молодой квартирант не выдержал его физических домогательств и набросился на него с ножом. Когда обидчик упал бездыханный, парень поджег дом и уехал к себе на Сумщину, где его задержали оперативники полиции. Задержанный полностью признал свою вину, ему объявлено о подозрении в совершении преступления. Молодому человеку грозит лишение свободы от семи до пятнадцати лет. Досудебное следствие продолжается, сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.

Право Убийство
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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