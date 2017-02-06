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Сегодня 18:0559

Судимый советник Терещенко будет отвечать за юридическую работу городского управления образования в Глухове

Советник Мишеля Терещенко и член исполнительного комитета Руслан Павленко теперь работает юристом в управлении образования Глуховского городского совета.

Об этом стало известно из ответа на информационный запрос

В управлении образования подтвердили, что Павленко работает юрист-консультантом, получает 2464 гривны зарплаты, доплату и материальную помощь.

Как известно, во время выборов 2015 года Павленко работал юристом городской избирательной комиссии. После выборов вошел в состав исполнительного комитета.

Местные СМИ сообщали, что в конце 2016-го, советник Терещенко Павленко оказался в центре скандала. Во время корпоратива в нетрезвом состоянии приставал к 22-летней девушке, которая написала заявление в полицию о домогательствах. В результате за девушку вступился военный. Полиция открыла по этому делу уголовное производство.

Ранее, в 2010-м, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сбил насмерть на автомобиле «Шкода» подростка. Согласно решению суда сел в тюрьму на 5 лет. Через 2 года вышел на свободу. Должен был выплатить родственникам убитого по 80 тысяч гривен морального ущерба, но исполнительная служба не смогла найти его по месту прописки в Киеве. В это время Павленко уже был в Глухове и работал юристом в городской избирательной комиссии, а позже – представлял Терещенко в суде.

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