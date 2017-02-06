Сумчане отпраздновали Масленицу (фоторепортаж) В этом году сумчане пришли в парк на день раньше, чем обычно. Видимо власти решили дать горожанам выходной после блинов и вареников в парке

25 февраля в Сумах прошел праздник «Сумская масленица».Городские власти приглашали всех сумчан и гостей города в парк культуры и отдыха имени Кожедуба. Праздничная прогамма проходила с одинадцати утра и до пяти вечера. В программе театрализованного праздника «Широкая Масленица - розгорнися, с сумчанами повеселись!» организаторы проводили игры и конкурсы для детей театрализованное действо «Как наши предки Масленицу праздновали» огненное шоу и обряд сожжения чучелала. мэр угостил гостей караваем шащлык был по тридцать гривен праздник фаст-фуда

