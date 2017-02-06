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Олег Демьяненко
Олег Демьяненко
Сегодня 17:565

Сумчане отпраздновали Масленицу (фоторепортаж)

В этом году сумчане пришли в парк на день раньше, чем обычно. Видимо власти решили дать горожанам выходной после блинов и вареников в парке

Олег Демьяненко

25 февраля в Сумах прошел праздник «Сумская масленица».Городские власти приглашали всех сумчан и гостей города в парк культуры и отдыха имени Кожедуба.

Праздничная прогамма проходила с одинадцати утра и до пяти вечера. 

В программе театрализованного праздника «Широкая Масленица - розгорнися, с сумчанами повеселись!» организаторы проводили игры и конкурсы для детей театрализованное действо «Как наши предки Масленицу праздновали» огненное шоу и обряд сожжения чучелала.

мэр угостил гостей караваем

шащлык был по тридцать гривен

праздник фаст-фуда


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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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