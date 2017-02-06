Сумчане отпраздновали Масленицу (фоторепортаж)

25 февраля в Сумах прошел праздник «Сумская масленица».Городские власти приглашали всех сумчан и гостей города в парк культуры и отдыха имени Кожедуба.
Праздничная прогамма проходила с одинадцати утра и до пяти вечера.
В программе театрализованного праздника «Широкая Масленица - розгорнися, с сумчанами повеселись!» организаторы проводили игры и конкурсы для детей театрализованное действо «Как наши предки Масленицу праздновали» огненное шоу и обряд сожжения чучелала.
мэр угостил гостей караваем
шащлык был по тридцать гривен
праздник фаст-фуда