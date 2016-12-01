В Сумах военного, экс-сотрудника внутренней безопасности милиции задержали на угоне джипа

Хозяин машины выглянул в окно, увидел в авто чей-то силуэт, выбежал на улицу и обнаружил в автомобиле неизвестного мужчину. Он задержал угонщика и вызвал полицию. Приехавшие полицейские обнаружили у злоумышленника удостоверение на имя Заики Александра Александровича, 1980 г.р., который оказался участником боевых действий, до 2014 года работал в управлении внутренней безопасности милиции, сейчас является подполковником фельдъегерской службы.
По данным нашего источника из правоохранительных органов задержанный утверждает, что не собирался угонять авто, якобы какие-то девушки попросили его переставить машину.
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