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Елена Адаменко
Елена Адаменко
Сегодня 12:202377

В Сумах военного, экс-сотрудника внутренней безопасности милиции задержали на угоне джипа

Сегодня, 26 февраля, около 3.20 на ул. Ивана Сирко, 25 сработала сигнализация в джипе «Ссангйонг Кайрон» местного жителя, который был припаркован возле подъезда.

Хозяин машины выглянул в окно, увидел в авто чей-то силуэт, выбежал на улицу и обнаружил в автомобиле неизвестного мужчину. Он задержал угонщика и вызвал полицию. Приехавшие полицейские обнаружили у злоумышленника удостоверение на имя Заики Александра Александровича, 1980 г.р., который оказался участником боевых действий, до 2014 года работал в управлении внутренней безопасности милиции, сейчас является подполковником фельдъегерской службы.

По данным нашего источника из правоохранительных органов задержанный утверждает, что не собирался угонять авто, якобы какие-то девушки попросили его переставить машину. 

Право Угон
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