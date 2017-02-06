В Сумах патрульные задержали двух квартирных воров Патрульные задержали 2 мужчин, которые пытались проникнуть в чужую квартиру.

«Двое неизвестных пытаются проникнуть в соседнюю квартиру», - такое сообщение получил экипаж патрульных ночью 22 февраля, около 3 часов. Пока заявитель сообщал приметы вероятных воров, те, услышав шум из квартиры рядом, бросились наутек.

Экипаж патрульных мгновенно прибыл на улицу Металлургов и прямо во дворе и задержал 2 граждан, которые отвечали ориентированию.

Во время поверхностной проверки у них обнаружили магнитные ключи, скотч, несколько пар перчаток, нож, фонарик, отвертку, гаечный ключ, которые, вероятно, были орудиями преступления.

Добравшись до указанной квартиры, полицейские обнаружили механические повреждения дверей и замков. В дверях напротив был заклеен дверной глазок.

Один из мужчин ранее совершал кражи из дачных домов, за что был судим. В квартире, в которую они хотели проникнуть, никто не проживал.

Полицейские вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции. Эксперты нашли на инструментах остатки лакокрасочного покрытия с дверей. По данному факту проводится проверка.