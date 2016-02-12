Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:00118

Определился чемпион Сумщины по хоккею

25-26 февраля в Сумах прошли решающие матчи чемпионата области по хоккею.

В субботу на хоккейной площадке стадиона «Авангард» прошли полуфинальные встречи.

Сначала в напряженной борьбе ХК «Шостка» победил белопольскую команду «Лидер» 4:3, а затем ХК ««Дружба» (Хутор-Михайловский) не оставил шансов ХК «Сумы» - 4:0.

В воскресенье сначала сумчане и белопольчане разыграли «бронзу», которая в итоге досталась хозяевам льда, обыгравшим «лидеров» 5:0. Затем в финале сошлись две северный команды: ХК «Шостка», уступая в финале «Дружбе», после точного броска Геннадия Латыша, смог победить соперников благодаря «дублю» Артема Пищика – 2:1.

По итогам чемпионата были названы лучшие игроки:

лучший вратарь чемпионата - Олег Бергелевич ( «Сумы»)

лучший защитник чемпионата - Геннадий Латыш («Дружба»)

лучший игрок чемпионата - Артем Пищик («Шостка»)

Спорт Хоккей
view counter

По тематике

23.01.2017 14:25

Стартовал чемпионат Сумщины по хоккею

На прошлой неделе прошли первые игры чемпионата области по хоккею....

31.12.2016 16:40

В Сумах разыграли чемпионат области по хоккею среди юношей

В канун Нового года, 29-30 декабря, в г.Сумы состоялся чемпионат Сумской области по хоккею....

19.02.2016 18:54

В Сумах пройдет финал чемпионата города по хоккею

В субботу, 20 февраля, на стадионе «Авангард» продут два хоккейных матча....

В Сумах из-за дождя не доиграли чемпионат города по хоккею
15.02.2016 17:30

В Сумах из-за дождя не доиграли чемпионат города по хоккею

13-14 февраля на стадионе «Авангард» должны были пройти решающие игры за медали открытого чемпионата города по хоккею....

12.02.2016 12:36

В Сумах пройдут решающие игры чемпионата города по хоккею

11 февраля на стадионе «Авангард» сыграли четвертый матч ¼ финала открытого чемпионата г. Сумы по хоккею....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.