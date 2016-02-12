Определился чемпион Сумщины по хоккею

В субботу на хоккейной площадке стадиона «Авангард» прошли полуфинальные встречи.
Сначала в напряженной борьбе ХК «Шостка» победил белопольскую команду «Лидер» 4:3, а затем ХК ««Дружба» (Хутор-Михайловский) не оставил шансов ХК «Сумы» - 4:0.
В воскресенье сначала сумчане и белопольчане разыграли «бронзу», которая в итоге досталась хозяевам льда, обыгравшим «лидеров» 5:0. Затем в финале сошлись две северный команды: ХК «Шостка», уступая в финале «Дружбе», после точного броска Геннадия Латыша, смог победить соперников благодаря «дублю» Артема Пищика – 2:1.
По итогам чемпионата были названы лучшие игроки:
лучший вратарь чемпионата - Олег Бергелевич ( «Сумы»)
лучший защитник чемпионата - Геннадий Латыш («Дружба»)
лучший игрок чемпионата - Артем Пищик («Шостка»)
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