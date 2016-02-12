Определился чемпион Сумщины по хоккею 25-26 февраля в Сумах прошли решающие матчи чемпионата области по хоккею.

В субботу на хоккейной площадке стадиона «Авангард» прошли полуфинальные встречи.

Сначала в напряженной борьбе ХК «Шостка» победил белопольскую команду «Лидер» 4:3, а затем ХК ««Дружба» (Хутор-Михайловский) не оставил шансов ХК «Сумы» - 4:0.

В воскресенье сначала сумчане и белопольчане разыграли «бронзу», которая в итоге досталась хозяевам льда, обыгравшим «лидеров» 5:0. Затем в финале сошлись две северный команды: ХК «Шостка», уступая в финале «Дружбе», после точного броска Геннадия Латыша, смог победить соперников благодаря «дублю» Артема Пищика – 2:1.

По итогам чемпионата были названы лучшие игроки:

лучший вратарь чемпионата - Олег Бергелевич ( «Сумы»)

лучший защитник чемпионата - Геннадий Латыш («Дружба»)

лучший игрок чемпионата - Артем Пищик («Шостка»)