В Сумах не станут ждать весны, чтобы латать дороги Мэр Сум Александр Лысенко дал поручение дорожникам приступать к ремонту дорог.

Об этом зашла речь сегодня, 27 февраля, на аппаратном совещании в мэрии.

- Даю вам соответствующее поручение относительно подготовки и возможного начала работ на наших дорогах, - обратился мэр к начальнику горуправления капитального строительства и дорожного хозяйства Виталию Шилову. - Холодный асфальт есть. Там где критическая ситуация, где огромные ямы, ремонт можем начать даже при таких погодных условиях, когда не будет дождя. Наверное, такой зимы еще не было, чтобы так «порвало» дорогу. Обращаю внимание, что там, где капитально сделано, там все нормально.