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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:30380

«Сумытеплоэнерго» снова перешло на уголь

Об это сегодня, 27 февраля, на аппаратном совещании в Сумской облгосадминистрации сообщил начальник управления ЖКХ Петр Кондров.

- На прошлой неделе ООО «Сумытеплоэнерго» получило дополнительно еще два вагона угля, - доложил чиновник. – За выходные они должны были перейти с газа снова на уголь.

Напомним ,в связи с блокадой Донбасса на ООО «Сумытеплоэнерго» оставалось угля на неделю работы, поэтому предприятие было вынуждено перейти на природный газ, который дороже обходится компании.

Общество ООО «Сумытеплоэнерго»
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
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