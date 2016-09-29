«Сумытеплоэнерго» снова перешло на уголь

- На прошлой неделе ООО «Сумытеплоэнерго» получило дополнительно еще два вагона угля, - доложил чиновник. – За выходные они должны были перейти с газа снова на уголь.
Напомним ,в связи с блокадой Донбасса на ООО «Сумытеплоэнерго» оставалось угля на неделю работы, поэтому предприятие было вынуждено перейти на природный газ, который дороже обходится компании.
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