В Сумах патрульные нашли краденный телефон

24 февраля, в полночь, на улице Леваневского, экипаж патрульных остановил автомобиль Dacia Logan, который двигался с техническими неисправностями.
Стражи порядка провели с водителем профилактическую беседу по устранению неисправности и провели поверхностную проверку, в ходе которой обнаружили мобильный телефон Nokia, который разыскивается Сумским отделением полиции. Сам же водитель сообщил, что приобрел указанный телефон за 100 гривен «с рук».
Стражи порядка вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу. Телефон изъяли следователи.
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