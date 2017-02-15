На Сумщине казаху грозит 10 лет за убийство До 10 лет лишения свободы грозит уроженцу Республики Казахстан, который, защищая свое имущество, лишил жизни соседа.

Белопольским отделом Конотопской местной прокуратуры утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 57-летнего уроженца Республики Казахстан по обвинению в нанесении 63-летнему соседу тяжких телесных повреждений, несовместимых с жизнью. Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 2 ст. 121 УК Украины.

Досудебным расследованием установлено, что обвиняемый, который более 15 лет своей жизни провел в местах лишения свободы, в последнее время проживал в с. Цымбаловка Белопольского района. Так, 28 декабря 2016 года к нему в гости пришел его сосед. Мужчины выпили водки, и гость пошел домой. Однако через некоторое время обвиняемый увидел его у себя во дворе. По его словам, сосед пытался похитить из его хозяйства нескольких кроликов. Это изрядно разозлило хозяина, он выбежал во двор и начал бить недобросовестного соседа. Не остановился обвиняемый даже тогда, когда потерпевший уже лежал на земле, он схватил деревянную палку и нанес лежащему мужчине еще несколько ударов.

Как сообщил прокурор Белопольского отдела Конотопской местной прокуратуры Виталий Зикунов, от полученных травм пострадавший скончался в больнице 5 января текущего года. По ходатайству прокуратуры обвиняемого взят под стражу, ему грозит от семи до десяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.