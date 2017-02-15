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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:46254

На Сумщине казаху грозит 10 лет за убийство

До 10 лет лишения свободы грозит уроженцу Республики Казахстан, который, защищая свое имущество, лишил жизни соседа.

Белопольским отделом Конотопской местной прокуратуры утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 57-летнего уроженца Республики Казахстан по обвинению в нанесении 63-летнему соседу тяжких телесных повреждений, несовместимых с жизнью. Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 2 ст. 121 УК Украины.

Досудебным расследованием установлено, что обвиняемый, который более 15 лет своей жизни провел в местах лишения свободы, в последнее время проживал в с. Цымбаловка Белопольского района. Так, 28 декабря 2016 года к нему в гости пришел его сосед. Мужчины выпили водки, и гость пошел домой. Однако через некоторое время обвиняемый увидел его у себя во дворе. По его словам, сосед пытался похитить из его хозяйства нескольких кроликов. Это изрядно разозлило хозяина, он выбежал во двор и начал бить недобросовестного соседа. Не остановился обвиняемый даже тогда, когда потерпевший уже лежал на земле, он схватил деревянную палку и нанес лежащему мужчине еще несколько ударов.

Как сообщил прокурор Белопольского отдела Конотопской местной прокуратуры Виталий Зикунов, от полученных травм пострадавший скончался в больнице 5 января текущего года. По ходатайству прокуратуры обвиняемого взят под стражу, ему грозит от семи до десяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Убийство
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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