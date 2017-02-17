Почему из «Сум» ушел Лютый

Олимпийский чемпион-1988 Владимир Лютый прокомментировал «Сегодня» разрыв ПФК «Сумы» с инвесторами из Китая. Напомним, бизнесмены из Поднебесной планировали выкупить клуб Первой лиги и вывести его в высший дивизион.
- Владимир Иванович, правда ли, что вы покинули пост главного тренера ФК «Сумы», потому что от китайских инвесторов, которые приходили в клуб вместе с вами, не было получено ни копейки?
- Это все так. Что меня в этой ситуации очень удивило: подписывались договора с обязательствами, но почему у китайцев не взяли никаких банковских гарантий? Как мне объяснили – потому что вмешалась областная администрация. Они совершили ошибку – хотели все сделать очень быстро, а надо было делать все правильно. Я никого не могу винить. Здесь люди горят футболом, давно хотели футбол. Я тренер, я не финансист и не юрист. Мы подняли ребят на определенный уровень. Ребята довольны совместной работой. Но так как нет платежей от инвесторов, я не могу дальше подставлять людей, команду, владельцев.
- Это шутка или нет – что все, что оплатили китайцы, это ужин команды в китайском ресторане?
- Это уже такая шутка. Единственное, во что вложились китайцы – это их поездки сюда, проживание в гостинице. По договору, они должны до 5 марта заплатить деньги. Может, и заплатят, я не знаю. Но до второго числа команду надо заявлять, а я не могу ничего обещать игрокам, потому что вижу ситуацию.
- Какая сумма ожидалась от китайцев к пятому числу?
- Они должны были проплатить сборы. Там прописано около миллиона гривен – на сборы и экипировку. Общая сумма за четыре месяца до конца сезона – два миллиона гривен. Команда все это время готовилась не за их счет. Сумской завод выполнял свои обязательства, предоставлял гостиницу. Мы с помощниками тоже стали заложниками ситуации. Я очень хотел поработать в Украине. И ради этого отказал Узбекистану, где мне предлагали очень серьезный контракт. Очень обидно.
- Все-таки дальше ФК «Сумы» уже точно – без китайцев?
- Появился новый инвестор, который приведет сюда свой тренерский штаб. Речь о компании «Агробизнес», руководитель – Геннадий Свирский.
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