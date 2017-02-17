Стало известно, кто возглавил «Сумы» после Лютого

48-летний наставник уже прибыл в Сумы для ознакомления с командой, правда, как сам заявил, времени для раскачки у него нет - до закрытия трансферного окна всего один день, а до возобновления чемпионата - немногим более половины месяца, сообщает footboom.com.
Это будет уже четвертый наставник сумчан за сезон – начинал Юрий Ярошенко, ушедший в «Полтаву», продолжал Павел Кикоть, которого уволили в межсезонье из-за прихода Владимира Лютого, пришедшего в клуб в январе под китайских инвесторов, который, похоже, отказались финансировать команду.
Напомним, ранее сообщалось, что Анатолий Бессмертный возглавил любительский «Агробизнес» из Ромен. Также ходили слухи, что в случае отказа китайцев финансировать «Сумы», последние могут объединиться с роменским клубом.
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