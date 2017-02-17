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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:23112

Стало известно, кто возглавил «Сумы» после Лютого

1 марта ПФК «Сумы» принял известный в украинском футболе специалист Анатолий Бессмертный, ранее успешно работавший с черкасским «Днепром» и ФК «Полтава».

48-летний наставник уже прибыл в Сумы для ознакомления с командой, правда, как сам заявил, времени для раскачки у него нет - до закрытия трансферного окна всего один день, а до возобновления чемпионата - немногим более половины месяца, сообщает footboom.com.

Это будет уже четвертый наставник сумчан за сезон – начинал Юрий Ярошенко, ушедший в «Полтаву», продолжал Павел Кикоть, которого уволили в межсезонье из-за прихода Владимира Лютого, пришедшего в клуб в январе под китайских инвесторов, который, похоже, отказались финансировать команду.

Напомним, ранее сообщалось, что Анатолий Бессмертный возглавил любительский «Агробизнес» из Ромен. Также ходили слухи, что в случае отказа китайцев финансировать «Сумы», последние могут объединиться с роменским клубом.

Спорт Анатолий Бессмертный ПФК «Сумы» Футбол

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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