На заседании исполкома бросили дымовую шашку (обновлено, +видео) Сегодня, 3 марта, в Сумском горсовете исполком рассматривает проект решения об утверждении результатов транспортного конкурса.

Перед самым голосованием неизвестные бросили в кабинет, где проходило заседание, дымовую шашку. После этого онлайн-трансляцию заседания была прервана.

Члены исполкома перешли в другой кабинет.

Исполком временно прервал заседание, после чего его перенесли в круглый зал мэра. Сейчас на заседании присутствует 8 членов исполкома. Замглавы конкурсного комитета Сергей Яковенко зачитал протокол комитета с результатами конкурса. После этого мэр Александр Лысенко закрыл заседание из-за отсутствия кворума.