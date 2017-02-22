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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:285441

На заседании исполкома бросили дымовую шашку (обновлено, +видео)

Сегодня, 3 марта, в Сумском горсовете исполком рассматривает проект решения об утверждении результатов транспортного конкурса.

Перед самым голосованием неизвестные бросили в кабинет, где проходило заседание, дымовую шашку. После этого онлайн-трансляцию заседания была прервана.

Члены исполкома перешли в другой кабинет.

Исполком временно прервал заседание, после чего его перенесли в круглый зал мэра. Сейчас на заседании присутствует 8 членов исполкома. Замглавы конкурсного комитета Сергей Яковенко зачитал протокол комитета с результатами конкурса. После этого мэр Александр Лысенко закрыл заседание из-за отсутствия кворума.

 
 
Право Транспортный конкурс

Комментарии

Пупкин Арнольд Абрабович
WWS
Сегодня 18:03

Почему неизвестные? Очевидцы говорят что это были Крамченков и компания. Вообще крыша поехала от горя что не его мером выбрали.

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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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