Мэр Сум: Хрен им, а не повышение проезда

О этом он заявил сегодня, 6 марта, на аппаратном совещании в мэрии.
- Сергей Владимирович, по расчетам тарифов, - обратился мэр Сум Александр Лысенко к начальнику горотдела транспорта и коммуникационных услуг г-ну Яковенко. – популярное решение, не популярное, понятно, но вы объясните всем, потому что я видел, все бегают, кричат: «По 5 гривен».
- Перевозчики кричат? – переспросил Яковенко.
- Нет, не перевозчики, а уже лоббисты их. Объясните всем, что хрен им, а не 5 гривен. Вот так, примерно.
- Ну, так и скажу.
- Вот так: вот хрен и 5 гривен, - повторил мэр. – А то бегают, кричат что-то. Не будет им никаких ни 5 гривен, ни 6, ни 10. Пенсию пусть поднимут пенсионерам. Где в каком городе пенсионеры ездят по 2,50? По 3 нигде нет. Кто бы что ни говорил, у нас будет ездить транспорт и будет обоснованный социальный тариф.
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