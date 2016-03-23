Мэр Сум: Хрен им, а не повышение проезда Мэр Сум Александр Лысенко пообещал экономически обоснованный, социальный тариф в сумских маршрутках.

О этом он заявил сегодня, 6 марта, на аппаратном совещании в мэрии.

- Сергей Владимирович, по расчетам тарифов, - обратился мэр Сум Александр Лысенко к начальнику горотдела транспорта и коммуникационных услуг г-ну Яковенко. – популярное решение, не популярное, понятно, но вы объясните всем, потому что я видел, все бегают, кричат: «По 5 гривен».

- Перевозчики кричат? – переспросил Яковенко.

- Нет, не перевозчики, а уже лоббисты их. Объясните всем, что хрен им, а не 5 гривен. Вот так, примерно.

- Ну, так и скажу.

- Вот так: вот хрен и 5 гривен, - повторил мэр. – А то бегают, кричат что-то. Не будет им никаких ни 5 гривен, ни 6, ни 10. Пенсию пусть поднимут пенсионерам. Где в каком городе пенсионеры ездят по 2,50? По 3 нигде нет. Кто бы что ни говорил, у нас будет ездить транспорт и будет обоснованный социальный тариф.