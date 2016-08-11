Сумской дзюдоист выиграл Кубок Европы по дзюдо

В категории до 66 кг он поочередно выиграл схватки у казаха Меирлана Баимаханбетова, Матиаса Поульсена из Дании, бельгийцев Кеннета Ван Гансбека и Томаса Лиссенса и испанца Мартина Гаитеро.
Финал же в данной категории был украинским - за звание лучшего из лучших Богдану Ядову пришлось сойтись в схватке с Геворгом Хачатряном из Днепра. Студент СумГУ победил и впервые выиграл медаль среди взрослых спортсменов. Одержав победу на Открытом континентальном Кубке Европы, Богдан Ядов выполнил норматив мастера спорта международного класса.
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