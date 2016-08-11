Сумской дзюдоист выиграл Кубок Европы по дзюдо Студент СумГУ Богдан Ядов одержал победу на Открытом континентальном Кубке Европы по дзюдо среди мужчин, который проходил с 4 по 5 марта в польском городе Катовице.

В категории до 66 кг он поочередно выиграл схватки у казаха Меирлана Баимаханбетова, Матиаса Поульсена из Дании, бельгийцев Кеннета Ван Гансбека и Томаса Лиссенса и испанца Мартина Гаитеро.

Финал же в данной категории был украинским - за звание лучшего из лучших Богдану Ядову пришлось сойтись в схватке с Геворгом Хачатряном из Днепра. Студент СумГУ победил и впервые выиграл медаль среди взрослых спортсменов. Одержав победу на Открытом континентальном Кубке Европы, Богдан Ядов выполнил норматив мастера спорта международного класса.