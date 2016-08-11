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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 17:50304

Сумской дзюдоист выиграл Кубок Европы по дзюдо

Студент СумГУ Богдан Ядов одержал победу на Открытом континентальном Кубке Европы по дзюдо среди мужчин, который проходил с 4 по 5 марта в польском городе Катовице.

В категории до 66 кг он поочередно выиграл схватки у казаха Меирлана Баимаханбетова, Матиаса Поульсена из Дании, бельгийцев Кеннета Ван Гансбека и Томаса Лиссенса и испанца Мартина Гаитеро.

Финал же в данной категории был украинским - за звание лучшего из лучших Богдану Ядову пришлось сойтись в схватке с Геворгом Хачатряном из Днепра. Студент СумГУ победил и впервые выиграл медаль среди взрослых спортсменов. Одержав победу на Открытом континентальном Кубке Европы, Богдан Ядов выполнил норматив мастера спорта международного класса.

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Фото

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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