Сумские футзалисты разгромно проиграли в Киеве 11 марта в матче 14-го тура чемпионата Украины среди команд Первой лиги «СумГУ» в Киеве уступил лидеру чемпионата.

Местный «Эпицентр К3» обыграл сумчан со счетом 8:2. За наших забили Сорока и Пустовойт. Таким образом, подопечные Сергея Песоцкого заняли третье место в регулярном сезоне. В серии плей-офф за выход в финал сумские студенты будут соревноваться с одесским «Эпицентром К Авангард». Первый матч в Сумах пройдет на этой неделе.