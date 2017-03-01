Подрывника, который ранил полицейского, подозревают в краже из 8 сумских банкоматов На Сумщине установлена причастность задержанного, который совершил покушение на жизнь полицейского, повреждение 8 банкоматов и похищение более 800 тыс грн

Прокуратура Сумской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве в отношении мужчины, который 23 февраля текущего года совершил покушение на жизнь сотрудника полиции с применением огнестрельного оружия. Напоминаем, что злоумышленник взорвал банкомат на улице Харьковский в г. Сумы, после чего пытался завладеть денежными средствами. Однако довести преступный умысел до конца не успел, так как был уличен полицией охраны. Во время задержания он дважды прицельно выстрелил в полицейского и тяжело ранил его, при этом подозреваемый пытался сделать третий выстрел, однако произошла осечка.

В рамках уголовного производства установлена причастность задержанного к повреждению 8 банкоматов на территории г. Сумы и области в период с августа 2016 года по февраль 2017 года. Как выяснилось, мужчина приезжал на Сумщину из Киевской области, каждый раз использовал аналогичную схему повреждения банкоматов. За указанный период злоумышленник похитил из банковских учреждений более 800 тыс. грн.

В настоящее время мужчине, который по ходатайству прокуратуры находится под стражей, вручено извещение о подозрении по ч. 3 ст. 185 (кража) и ч. 2 ст. 15 / ч. 3 ст. 185 (законченное покушение на кражу), ч. 4 ст. 187 (разбой) ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества), ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, взрывчатыми веществами) ч. 2 ст. 15 / ч. 3 ст. 289 (покушение на незаконное завладение транспортным средством) УК Украины.

Справка: злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от девяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.