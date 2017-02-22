АТОшника с Сумщины убили свои - в спину во время сна? Мать погибшего военнослужащего из с. Дорошовка Ямпольского района Сергея Клочкова, Надежда Григорьевна, публично заявила, что никогда и никому не простит смерти сына и, что это было умышленное убийство.

Во время траурной церемонии женщина официально обратилась к Президенту с требованием провести объективное расследование гибели Сергея и привлечь виновных к ответственности, сообщает uainfo.org.

«Его убили свои, послав пулю в спину. Мало того, целые сутки его держали, не оказывая необходимой помощи. Он истек кровью. На мой вопрос: почему это произошло, мне объяснили, что, вы видите, банальный случай - «несчастный случай», который может случиться в любой момент в любой воинской части. И самое страшное, мне сказали, что это пуля его друга. Если в понятие дружбы у нас вкладывается пуля в спину, то те враги, которые у нас по линии фронта, нам не нужны - нас друзья перестреляют.

...Люди, нам говорят о том, что у нас организованная армия, ее нет. Пузатые командиры собрали молодежь, которая там убивается ими целенаправленно. Я сейчас официально обращаюсь к Президенту Украины и к министру Вооруженных Сил Украины и требую объективного расследования этого факта. Требую наказания всех виновных, и я буду этот вопрос до последнего своего вздоха контролировать», - отметила Надежда Григорьевна.