«Сумы» в Полтаве сыграли вничью с краматорчанами 11 марта в Полтаве прошел товарищеский матч между ПФК «Сумы» и краматорским «Авангардом».

ПФК «Сумы» сыграл свой последний контрольный поединок перед началом весенней части чемпионата Украины.

Матч против краматорского «Авангарда» был небогатым на голевые моменты, однако сумская команда в течение всего поединка контролировала игру, заставляя соперника постоянно обороняться на своей половине поля. Подопечным Анатолия Безсмертного не хватало только обострений у ворот краматорчан, однако в качестве оправдания можно назвать то, что большинство игроков, которые выходили на поле, присоединились к тренировочному процессу всего 10 дней назад, а некоторые и того позже. И теперь команде придется «сыгрываться» уже по ходу чемпионата.

В первом тайме стоит отметить реальный голевой момент у «Сум», когда подачу с левого фланга от Захаревича головой замыкал Жук в нескольких метрах от линии ворот, однако мяч попал в голкипера.

Во втором тайме краматорчане ответили опасным эпизодом, удар с углового замкнул один из игроков «Авангарда», - мяч пролетел рядом с левой стойкой ворот. Опасные дальние выстрелы в исполнении Коновалова и Олейника могли стать результативными, но они были немного неточными.

В итоге - 0:0, команда идет на выходные и уже 14 марта начнет подготовку к матчу с «Тернополем».