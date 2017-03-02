«Сумы» в Полтаве сыграли вничью с краматорчанами

ПФК «Сумы» сыграл свой последний контрольный поединок перед началом весенней части чемпионата Украины.
Матч против краматорского «Авангарда» был небогатым на голевые моменты, однако сумская команда в течение всего поединка контролировала игру, заставляя соперника постоянно обороняться на своей половине поля. Подопечным Анатолия Безсмертного не хватало только обострений у ворот краматорчан, однако в качестве оправдания можно назвать то, что большинство игроков, которые выходили на поле, присоединились к тренировочному процессу всего 10 дней назад, а некоторые и того позже. И теперь команде придется «сыгрываться» уже по ходу чемпионата.
В первом тайме стоит отметить реальный голевой момент у «Сум», когда подачу с левого фланга от Захаревича головой замыкал Жук в нескольких метрах от линии ворот, однако мяч попал в голкипера.
Во втором тайме краматорчане ответили опасным эпизодом, удар с углового замкнул один из игроков «Авангарда», - мяч пролетел рядом с левой стойкой ворот. Опасные дальние выстрелы в исполнении Коновалова и Олейника могли стать результативными, но они были немного неточными.
В итоге - 0:0, команда идет на выходные и уже 14 марта начнет подготовку к матчу с «Тернополем».
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