Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:00166

«Сумы» в Полтаве сыграли вничью с краматорчанами

11 марта в Полтаве прошел товарищеский матч между ПФК «Сумы» и краматорским «Авангардом».

ПФК «Сумы» сыграл свой последний контрольный поединок перед началом весенней части чемпионата Украины.

Матч против краматорского «Авангарда» был небогатым на голевые моменты, однако сумская команда в течение всего поединка контролировала игру, заставляя соперника постоянно обороняться на своей половине поля. Подопечным Анатолия Безсмертного не хватало только обострений у ворот краматорчан, однако в качестве оправдания можно назвать то, что большинство игроков, которые выходили на поле, присоединились к тренировочному процессу всего 10 дней назад, а некоторые и того позже. И теперь команде придется «сыгрываться» уже по ходу чемпионата.

В первом тайме стоит отметить реальный голевой момент у «Сум», когда подачу с левого фланга от Захаревича головой замыкал Жук в нескольких метрах от линии ворот, однако мяч попал в голкипера.

Во втором тайме краматорчане ответили опасным эпизодом, удар с углового замкнул один из игроков «Авангарда», - мяч пролетел рядом с левой стойкой ворот. Опасные дальние выстрелы в исполнении Коновалова и Олейника могли стать результативными, но они были немного неточными.

В итоге - 0:0, команда идет на выходные и уже 14 марта начнет подготовку к матчу с «Тернополем».

Спорт ПФК «Сумы» Футбол

По тематике

09.03.2017 16:47

ПФК «Сумы» подписал еще четырех футболистов

Ряды ПФК «Сумы» пополнили еще четыре футболиста....

07.03.2017 17:32

Олег Гусев может перейти в Бундеслигу

Бывший полузащитник «Динамо», воспитанник сумского футбола Олег Гусев продолжает искать себе новый клуб....

07.03.2017 15:12

ПФК «Сумы» сыграл вничью с запорожцами

Контрольный матч между ПФК «Сумы» и запорожским «Металлургом» состоялся 6 марта....

03.03.2017 13:53

ПФК «Сумы» пополнит состав игроками аматорского «Агробизнес-ТСК»

Состав ПФК «Сумы» будет укреплен несколькими ведущими игроками роменского аматорского клуба «Агробизнес-TСK»....

Стало известно, кто возглавил «Сумы» после Лютого
02.03.2017 11:23

Стало известно, кто возглавил «Сумы» после Лютого

1 марта ПФК «Сумы» принял известный в украинском футболе специалист Анатолий Бессмертный, ранее успешно работавший с черкасским «Днепром» и ФК...

Новости

Сумские студентки взяли «бронзу» чемпионата Европы
Сегодня 18:16
В каждой громаде Сумщины будут детские службы
Сегодня 17:54
За выходные полиция Сумщины раскрыла одиннадцать краж чужого имущества
Сегодня 17:29
В Сумах завтра пройдет тарифный исполком
Сегодня 17:22
Спасатели предостерегают об опасности пожаров в экосистемах
Сегодня 17:17
«Сумы» в Полтаве сыграли вничью с краматорчанами
Сегодня 17:00
У жительницы Шостки обнаружили туляремию
Сегодня 16:54
АТОшника с Сумщины убили свои - в спину во время сна?
Сегодня 16:31
На Сумщине стартовал избирательный процесс в 4 громадах
Сегодня 16:30
На Сумщине пограничники задержали автомобиль с пятью тоннами гербицидов
Сегодня 16:14
В Краснополье центр админуслуг сделают за шведские деньги
Сегодня 15:46
На Сумщине ни один ребенок не замечен в смертельноопасных интернет-группах
Сегодня 15:37
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Джеки» Пабло Ларраина (Чили, Франция, США, Гонконг, 2016)
«Джеки» Пабло Ларраина (Чили, Франция, США, Гонконг, 2016)
Кино Планета Кино
2D - 12:35 19:10
«SuperАлиби» Филиппа Лашо (Франция, 2017)
«SuperАлиби» Филиппа Лашо (Франция, 2017)
Кино Планета Кино
2D - 14:30 18:30 20:15 22:00 23:15
«Конг: Остров черепа» Джордана Вот-Робертса (США, Вьетнам, 2017)
«Конг: Остров черепа» Джордана Вот-Робертса (США, Вьетнам, 2017)
Кино Космос
14:45 – 40 грн. 18:50 – 50 грн. 21:00 – 50 грн.
«Голос монстра» Хуана Антонио Байоны (США, Испания, 2016)
«Голос монстра» Хуана Антонио Байоны (США, Испания, 2016)
Кино Планета Кино
2D - 10:00 15:00 16:15
«Золото» Стивена Гейгана (США, 2016)
«Золото» Стивена Гейгана (США, 2016)
Кино Планета Кино
2D - 10:15 16:50
«Логан» Джеймса Мэнголда (США, 2017)
«Логан» Джеймса Мэнголда (США, 2017)
Кино Дружба
12-10 - 40 грн. 21-10 - 50 грн.
«Инфоголик» Валентина Шпакова (Украина, 2017)
«Инфоголик» Валентина Шпакова (Украина, 2017)
Кино Космос
12:55 – 40 грн. 17:00 – 45 грн.
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.